Homem morre em incêndio na vegetação em Andradas

Os bombeiros chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Andradas para chegarem primeiro à vítima. O homem, identificado pelos bombeiros apenas como Ivanildo, era de Pernambuco.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio na área de vegetação após algumas horas de combate. No entanto, policiais militares da cidade entraram em contato com a corporação para informar que os médicos haviam constatado a morte da vítima.“Ele estava desacordado e com os membros inferiores queimados. A princípio a informação foi repassada pelo Samu, que fez o atendimento. Contudo, essa vítima veio a óbito no hospital”, explicou o segundo-tenente Tárcio Salles da Silva, do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas.