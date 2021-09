Lote de vacinas adiado pelas manifestações, chega em Minas até quinta (9/9)

Vacinas contra a COVID-19 da marca Pfizer (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) As manifestações contra e a favor do governo em Minas nesta terça-feira (7/9), fizeram com que mais de 280.740 doses do imunizante da vacina contra a COVID-19 da Pfizer tenham a data de chegada a Belo Horizonte remarcada









"A SES-MG informa que o Ministério da Saúde (MS) adiou a entrega de 280.740 doses do imunizante da Pfizer, com data inicial de chegada a Belo Horizonte marcada para esta terça-feira (7/9). A nova previsão de entrega das vacinas é para quarta (8/9) e quinta-feira (9/9), com horário ainda a ser definido pelo MS.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra