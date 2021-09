Incêndio no Baby Beef, em BH, mobiliza bombeiros e expulsa clientes

Fogo teria se iniciado onde ficam os motores dos exaustores (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Um incêndio na churrascaria Baby Beef, localizada na Avenida Cristiano Machado, Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte, assustou clientes e mobilizou os bombeiros. O sinistro ocorreu por volta das 14h deste domingo (5/9).





Testemunhas que chamaram a corporação contaram que no local havia muita fumaça saindo dos fundos da churrascaria e as pessoas saíram do local.





De acordo com o primeiro-tenente Filipe Rocha de Almeida Costa, coordenador de bombeiros da unidade (CBU) do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram no terceiro pavimento da edificação onde se localizam os motores dos exaustores.









“Ainda não se sabe a causa, mas o incêndio ocorreu nos motores de exaustão. Como pela canalização passa muita gordura, pegou fogo. Lá tem sistema de prevenção que impediu que o incêndio permanecesse. O fogo já tinha sido controlado pela rede de hidrantes e sprinklers quando a gente chegou, então fizemos o rescaldo”, afirmou.



Sem irregularidades

O restaurante ficou inundado com água e os bombeiros orientaram a secagem do ambiente antes de religar a energia, para evitar curto-circuito.





“Não teve necessidade de interdição, foram apenas orientados para regularizar o funcionamento, que refizesse o sistema de segurança. Também é preciso enxugar o ambiente primeiro e só após isso fazer o religamento da energia. Não teve nenhum procedimento de interdição, foi uma situação atípica mesmo, é algo que pode acontecer. A edificação está regular, o sistema de prevenção foi efetivo. Não foi vislumbrado nenhum risco iminente”, ressaltou o tenente Rocha.



Prejuízo

churrascaria sofreu prejuízo no sistema de exaustão e com o público, que precisou sair do local sem pagar a conta. Segundo tenente Rocha, o proprietário chegou a contar que o restaurante estava com quase lotação completa. Além disso, o bombeiro orientou que os dois motores que deram início ao incêndio precisam ser avaliados.



O estabelecimento não apresentou cópia do Auto de Vistoria dos Bombeiros (AVCB) e a corporação ainda está avaliando se a edificação está regularizada frente ao Corpo de Bombeiros.





Ao todo, nove militares participaram da ocorrência, sendo três da sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM), três da sede do 1º BBM e outros três do Pelotão Vespasiano (3º BBM).





A reportagem não conseguiu contato com o restaurante.