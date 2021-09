Sete de Setembro: PM prepara mesmo efetivo do carnaval e eleição em Minas

Reunião da PM com outros órgãos competentes para traçar planejamento para as manifestações do feriado de 7 de Setembro. COPO. Na foto, coronel Eduardo Felisberto Alves, chefe do Estado Maior da PMMG (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)





“Estaremos instaurando, no dia 7 de setembro, na Cidade Administrativa, uma sala de crise com a presença destes órgãos mais aos órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, mais órgãos de controle externo”, disse o “02” da PM de Minas.





As manifestações em BH acontecerão entre a manhã e a tarde. A ala pró-governo vai se deslocar do Estádio Mineirão, na Região da Pampulha, até a Praça da Liberdade, Região Centro-Sul, enquanto o grupo contrário vai se manifestar da Praça Afonso Arinos, também na Região Centro-Sul, até a Praça da Liberdade, no Centro da cidade.





“A ideia aqui é garantir o direito à livre manifestação de todos, de qualquer ideologia política, de qualquer questão partidária. Todos terão a segurança por parte da Polícia Militar, todos serão acompanhados nestes deslocamentos e terão seu direito constitucional à livre manifestação garantido, sem que haja qualquer tipo de agressão por parte de A ou B”, disse Eduardo Felisberto Alves.





Interior





Mesmo com foco na capital mineira, a PM também vai acompanhar manifestações pelo estado. Ao todo, segundo dados da corporação, serão cerca de 150 atos por 65 cidades.





“Teremos ainda hoje uma outra reunião virtual com os comandantes das regiões do interior do estado alinhando este planejamento que foi feito com o que cada um fez na sua região. Vale ressaltar que toda tropa estará empregada, seja da administração, da tropa operacional, a tropa acadêmica, todos estarão empenhados”, disse.





Policial manifestante?





O chefe do Estado Maior da Polícia Militar mineira também abordou uma possível participação de policiais em atos - especialmente pró-governo de Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República. O coronel foi rígido em dizer que nenhum policial militar em serviço atuará como manifestante, e que aquele agente que estiver de folga pode pagar em caso de algum excesso.





“Policial militar de folga sabe da situação dele, e aquele que tiver qualquer extrapolamento na sua conduta será acompanhado. Nossa corregedoria estará acompanhando também na sala de crise e acompanhando em solo”.





Pandemia





A respeito do seguimento das diretrizes de enfrentamento à pandemia de COVID-19, Eduardo Felisberto Alves disse que a PM fará o possível para orientar manifestantes. “Aquilo que a polícia puder orientar, ela vai orientar, podem ter certeza. Mas o cidadão dentro de uma manifestação muitas vezes está ali sem ser observado. Às vezes você vai ver gente sem máscara lá no meio do povo, pode acontecer, mas aquilo que tiver ao nosso alcance para poder orientar com certeza nós faremos”.





Turistas





A polícia também vai se atentar às pessoas que optarem por viajar durante o período de feriado. “Estamos com nossa polícia de meio ambiente ocupando parques, balneários. A nossa Polícia Militar Rodoviária fazendo segurança das rodovias estaduais e federais delegadas, da mesma forma com emprego maciço nesse período de feriado”, disse o 02.

