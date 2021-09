Visita de vereadores às obras da Vilarinho deve ser remarcada

Vereadores querem verificar o andamento das obras na Avenida Vilarinho (foto: Abner Augusto/Divulgação)

O andamento das obras de implantação da estrutura de captação dos escoamentos superficiais do Córrego do Vilarinho, na Regional Venda Nova, e possíveis medidas de redução de impactos seria averiguado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário da Câmara de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (2/9). Entretanto, em cumprimento à legislação vigente de segurança em canteiros de obras, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) não permitiu a entrada no local sem prévio agendamento.''Por motivos de segurança, todas as visitas e vistorias devem ser programadas com antecedência face à necessidade de mobilização de equipamentos de proteção individual (EPI's) e de destacamento de um técnico especializado para explicar a obra e esclarecer as dúvidas dos visitantes'', informam a Sudecap.A visita técnica deverá ser acompanhada por representantes do Executivo e cidadãos interessados. O autor do requerimento na Câmara é o vereador Wilsinho da Tabu (PP)No início de agosto, a Prefeitura anunciou o início da instalação da caixa de captação com área de aproximadamente 2.800 m² na confluência da Av. Vilarinho com as ruas Doutor Álvaro Camargos e Maçom Ribeiro, segunda etapa das obras propostas.O projeto executivo prevê a conclusão em 480 dias a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora do edital lançado em março de 2020.