Reivindicação histórica une entidades e municípios

Ministros, senadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o governador Romeu Zema festejaram a iniciativa (foto: TWITTER/REPRODUÇÃO)





A duplicação dessas estradas é uma reivindicação antiga de entidades ligadas a empresários e cidades do entorno. Em julho, o Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval ao edital proposto pelo governo federal. Segundo Rodrigo Pacheco, a bancada mineira em Brasília tem conseguido emplacar reivindicações do estado.





"O marco do edital de concessão renova a confiança e a esperança nessa que é a maior reivindicação do estado: acabar com a Rodovia da Morte e transformá-la em uma rodovia efetiva, de ligação entre dois estados, que possa garantir o mínimo de segurança veicular, preservação de vidas e integração nacional", celebrou.





Anastasia, por seu turno, classificou Pacheco como a liderança mineira que é, em Brasília, o "fiador" das necessidades estaduais e do crédito de Minas Gerais junto ao país. "Nunca faltamos ao todo da Federação. É hora de resgatar parte desse débito que a União tem com Minas Gerais."





No mês passado, em entrevista à rádio Itatiaia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nutrir esperanças de ver as duplicações concluídas até o fim de 2022 – o que, segundo o projeto de concessão, é impossível, visto que as novas pistas começarão a ser construídas a partir do terceiro ano de gestão privada.





MAIS LICITAÇÕES

Na solenidade, o governador Romeu Zema assegurou que seu secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, vai lançar, nos próximos meses, mais licitações de estradas. O objetivo é melhorar a estrutura das rodovias. "Precisamos de mais investimentos. Precisamos dessa infraestrutura para que o estado se desenvolva. Ela é fundamental", projetou.