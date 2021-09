(foto: Edésio Ferreira/EM/D.a press)





O lançamento da Operação Filhas de Minas marcou a comemoração dos 40 anos da presença de mulheres na Polícia Militar mineira. Em cerimônia com a presença do governador Romeu Zema (foto) e de guarnições policiais representativas de todos os serviços da corporação, compostas ou comandadas por mulheres, foram entregues kits com armamento e coletes balísticos às militares.