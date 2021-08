Tarado que se masturbava para mulheres é preso em Campos Altos

Polícia acredita que haja muito mais vítimas que as quatro que prestaram queixa (foto: Campos Altos.mg.gov.br)

Um homem de 26 anos foi preso nesta terça-feira (31/8) pela Polícia Civil de Campos Altos, na Região do Alto Paranaíba, suspeito de importunação sexual contra um grande número de mulheres. Segundo a polícia, o suspeito perseguia as vítimas, de carro, e quando elas passavam por ele, o indivíduo abaixava o vidro ou abria a porta do carro e se masturbava para que elas vissem.

Segundo os policiais que investigaram o caso, depois de se masturbar, o homem arrancava o carro e fugia em alta velocidade. O investigado agia sempre próximo à subestação da Cemig de Campos Altos, próximo ao pátio da prefeitura, pela manhã e à tarde. Ele aproveitava o horário de caminhada das vítimas, sendo que o local é no trajeto para uma conhecida academia de ginástica da cidade.

As investigações, por enquanto, possibilitaram a identificação de quatro vítimas, sendo que o último relato data de 11 de julho. A polícia, no entanto, acredita que haja muitas outras vítimas. Pede que mulheres que tenham presenciado um fato como esse, procure pela delegacia.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e, se condenado, pode pegar pena de até cinco anos de prisão pelo crime de importunação sexual.