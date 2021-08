Nova União tem 100% de aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID

Em Nova União a vacinação contra a COVID-19 ocorre por agendamento da equipe do Programa Saúde da Família e há a busca para que ninguém atrase a segunda dose (foto: Prefeitura de Nova União/Divulgação) Enquanto muitas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) fazem campanha devido ao grande número de pessoas que não comparecem aos postos para completar o ciclo da imunização contra a COVID-19, Nova União comemora 100% das segundas doses aplicadas em sua população que é de cerca de seis mil habitantes.



Dados de 28 de agosto do Vacinômetro mostram que 72,5% da população do município já foi vacinada contra a COVID-19 com a primeira dose. A segunda dose já foi aplicada em 33% da população o que representa 100% de cobertura seguindo as datas estipuladas no cartão de vacinação para a dose 2.



Todos os idosos completaram o ciclo da imunização e segundo o prefeito de Nova União, Ailton Guimarães, o número da população acima dos 60 anos é alto na cidade.



Nova União está à frente quando comparada à média do Estado que tem 26,3% da população mineira com o ciclo da imunização completo.



Segundo o prefeito, o resultado se deve ao esforço das equipes de Saúde. Todas as pessoas acima de 85 anos, acamados ou não, foram vacinadas em casa. Depois, a equipe de Saúde voltou nos domicílios para a aplicação da segunda dose. Todos os acamados e com dificuldades de locomoção, independentemente da idade receberam as doses em casa.



Para as demais idades, a vacinação ocorre por agendamento para a primeira dose. Se a pessoa não comparecer, a equipe remarca a aplicação em um novo dia.



Isso ocorre também com a segunda dose: os agentes de Saúde entram em contato via telefone com as pessoas e os relembram de comparecer ao posto. Caso a pessoa não vá, um novo contato é feito pela equipe para que a pessoa não deixe de completar o ciclo.



“A cidade conseguiu chegar a todas as aplicações de segunda dose e o grande diferencial que levou a esse resultado foi o empenho da equipe de Saúde de fazer esse trabalho de conscientização, agendamento e acompanhamento para saber se todos realmente foram e os que não compareceram, a equipe vai até a eles para não deixar ninguém sem vacina. O mérito é da equipe de Saúde”, ressalta Ailton sobre a dinâmica do sistema.



“É um feito a se comemorar. Percebemos que aqui na cidade os poucos casos que tem surgido da COVID-19 está ocorrendo entre as pessoas que ainda não foram vacinadas. Não estamos tendo nenhum caso entre as pessoas com mais idade que já estão vacinadas. A grande esperança é a vacina, a grande meta é vacinar todo mundo para que possamos voltar aos poucos à vida normal”, diz o prefeito.



Em 10 de agosto, outra cidade da Grande BH, de mesmo porte, Confins (cerca de 6.800 habitantes), bateu a marca de 100% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. As segundas doses, no entanto, ainda não bateram a marca de 100% aplicadas.

Jovens de 20 anos serão os próximos



Nesta segunda-feira (30/8) Nova União recebeu 78 doses e começará a vacinação dos jovens de 20 anos. A partir da quinta-feira (2/9) os jovens dessa faixa etária que forem agendados pela equipe PSF (Programa de Saúde da Família) poderão comparecer na Quadra de Esportes, das 8h às 20h para receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19.