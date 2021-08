Dia de renovar a fé e pedir saúde e paz a Padre Eustáquio

Com missas canceladas devido à pandemia, fiéis tiveram acesso em grupos ao memorial dedicado ao beato, mantendo distanciamento (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)

Saúde e paz – as palavras de saudação do Beato Padre Eustáquio (1890-1943) foram intensamente repetidas ontem, no dia dedicado a ele, pelos fiéis que visitaram o memorial localizado no santuário do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Além da devoção popular, a comemoração se tornou mais intensa, pois, em 2021, são lembrados os 15 anos da cerimônia de beatificação, ocorrida no Mineirão, em 15 de junho de 2006.

No encerramento das celebrações, à noite, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidiu a missa e destacou: “Gratidão por este dom tão especial, o missionário da saúde e da paz, nosso bem-aventurado Padre Eustáquio, que nos ajuda a compreender as lições da palavra de Deus. Somos chamados a nos perguntar, contemplando a sua história, qual o segredo da santidade de vida. Padre Eustáquio nos ensina: fazer da própria vida um dom para os outros”.

Em tempos de pandemia, as orações e pedidos de bênçãos se tornaram mais fortes. Com muita saúde aos 90 anos, Ana Gelais Augsten contou que conheceu Padre Eustáquio. “Tenho muita fé nele, e guardo essa alegria de tê-lo encontrado pessoalmente. A igreja ainda era muito simples, não como é hoje. O que peço mais é saúde para todos”, disse a simpática senhora.

Também presente ao Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja Padre Eustáquio, a relações-públicas Maria Cristina De Marco Meniconi Rezende, que mora nas proximidades do templo, destacou a presença do religioso holandês no bairro batizado com o nome dele, e onde ficam o túmulo e memorial. “Considero Padre Eustáquio um amigo. Aqui, quase todo mundo, principalmente os comerciantes, tem uma foto dele. É impressionante a força do olhar, há uma energia que transmite confiança”, afirmou.

FORÇA E FÉ Com as missas presenciais canceladas para evitar aglomeração, os fiéis formaram, desde cedo, filas diante do santuário para visitar o memorial de Padre Eustáquio. No local, a cada momento, entrava um grupo de 50 pessoas, com temperatura aferida individualmente e outros protocolos de segurança seguidos sob o olhar da equipe da paróquia.

O reitor do santuário, padre Vinícius Maciel, ressaltou a importância de Padre Eustáquio para Belo Horizonte, cidade na qual viveu um ano depois de passagens pelas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo, e Poá, em São Paulo. “Padre Eustáquio marca, há 78 anos, a história da capital, e, principalmente, está ligado à identidade deste bairro onde fica nossa igreja. Recebeu de Deus o dom da cura, e, por isso, registramos inúmeros relatos de graças alcançadas. Muitos chegam aqui exatamente para agradecer.”

Na véspera, uma procissão motorizada, com a imagem do Beato Padre Eustáquio e duração de cinco horas, percorreu as ruas do bairro. Quem não pôde acompanhar o cortejo montou um altar na porta de casa, a exemplo da aposentada Rita de Souza Silva, de 68, que mora na Rua Riachuelo. “Estou abençoada com a passagem da imagem. A devoção a Padre Eustáquio é herança de família, veio da minha mãe e transmito aos filhos e netos. Peço saúde e paz, que são as palavras que simbolizam o beato, e realmente é o que mais precisamos hoje”, afirmou Rita.

Em processo de canonização – para o Beato Padre Eustáquio se tornar santo é preciso comprovação de mais um milagre –, o religioso radicado no Brasil é alvo de muitas preces e pedidos de graças. “Aguardamos a visita a Belo Horizonte do postulador-geral da causa de canonização, que virá do Vaticano para mais investigações. Com a pandemia, a viagem ainda não foi possível”, disse o padre Vinícius Maciel, vice-postulador da causa, função semelhante à de “advogado de defesa” da canonização.

Ao conduzir o caminhão com a imagem do Beato Padre Eustáquio, o técnico industrial Irving Frederico Alves Brunhara se mostrou duplamente feliz: “Fico emocionado ao ver as pessoas rezando e acenando nas portas e janelas das casas. Realmente, neste tempo de pandemia, é a igreja indo ao encontro de cada um. Além disso, completo 31 anos no dia de Padre Eustáquio, que tinha grande dedicação aos pobres”.

Acompanhando um trecho da carreata na companhia do sobrinho Pedro Weber Pereira Lemos, de 29, administrador, Lucélia Borges Pereira, de 63, moradora de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, disse que mantém, há 41 anos, a visita ao templo dedicado a Padre Eustáquio em BH. “Sempre o chamei de ‘meu padrinho’, pois é meu grande intercessor”, contou Lucélia. “Tenho essa devoção desde menina, quando visitei Romaria (no Triângulo, local de atuação do padre durante muitos anos) e me encantei com sua história”, disse Lucélia.

Memória

Milagre reconhecido e festa para beatificação

A cerimônia de beatificação de Padre Eustáquio ocorreu em 15 de junho de 2006, dia de Corpus Christi, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, com a presença do delegado pontifício enviado pelo Vaticano, cardeal José Saraiva Martins. A beatificação foi possível graças à cura do padre Gonçalo Belém Rocha, de BH, portador de um câncer na garganta. Em 1962, pedindo a intercessão de Padre Eustáquio, ele se curou, em processo reconhecido como milagre pela Igreja. Em 2006, em entrevista ao Estado de Minas, padre Gonçalo se perguntou: “Por que eu fui escolhido por Deus? Tenho noção da minha pequenez, sou sensível, embora com 1,80 metro de altura. Não é fácil, tudo isso mexe muito com a gente”. Padre Belém, que fumou cigarros durante 58 anos e conseguira abandonar o vício havia 13 anos, nunca encontrou respostas para as suas indagações. “Acho que recebi um puxão de orelhas de Deus”, arriscou. O religioso morreu em 2007, aos 83 anos. Agora, para haver a canonização de Padre Eustáquio torna-se necessária a comprovação de mais um milagre.