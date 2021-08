Centro Iria Diniz começa a funcionar nesta terça-feira em Contagem

Centro de Atenção Especializada Iria Diniz fica na Avenida João César de Oliveira, 3.620, no Eldorado (foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem)

Com capacidade para realizar até 15 mil consultas mensais, o novo Centro de Atenção Especializada Iria Diniz, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começa a funcionar de forma parcial nesta terça-feira (31/8). Aos poucos, demais especialidades médicas vão se juntar no novo prédio, que tem capacidade para 60 consultórios. A expectativa é de que, depois do feriado de 7 de setembro, novos atendimentos passem a ser realizados no local.

Enquanto isso, a prefeitura conseguiu renegociar o aluguel e fez uma revitalização no espaço. São três andares, com mais de 60 consultórios equipados com ar condicionado e mobílias novas. Novos espaços para os trabalhadores (hoje são 200) foram criados.

O secretário municipal de Saúde, Fabrício Simões, acredita que o retorno da centralização dos atendimentos do Iria Diniz pode evitar a proliferação de doenças, além de permitir a expansão para novas especialidades. "De forma organizada, eficiente e em ambiente amplo, será possível a expansão da oferta de atendimento nos serviços de reabilitação, inserção de novas modalidades médicas e do escopo de exames de diagnóstico por imagem", afirmou.



Em entrevista na tarde desta segunda-feira (30/8), a prefeita Marília Campos (PT) informou que, além de o centro de referência de consulta especializada atender 15 mil pessoas por mês, a prefeitura está comprando cirurgias, procedimentos e exames no mercado.

"Grande parte será atendida nesse centro. Agora, o que for cirurgia mais complexa nos hospitais. Estamos com edital na praça", disse Marília, que participou de encontro de prefeitos com o governador Romeu Zema (Novo), no Palácio das Artes, para detalhamento do acordo com a Vale que prevê repasse de R$ 1,5 bilhão aos municípios.



O Centro de Atenção Especializada Iria Diniz fica na Avenida João César de Oliveira, 3.620, no Eldorado. O próximo passo, segundo a prefeitura, é deixar de vez o aluguel e construir uma sede própria para o centro.



Mutirão em até seis meses



Hoje, Contagem tem uma fila de espera de ao menos 100 mil exames e consultas de várias especialidades. Muitos estacionaram por causa da pandemia de COVID-19, mas outros por causa da própria demora de atendimento. Por isso, a partir de outubro e pelos próximos seis meses, a prefeitura prevê realizar um mutirão para zerar a fila. Levantamento feito pela secretaria de Saúde estima que, de todos os atendimentos que poderão ser realizados, 10 mil serão de primeiras consultas e retornos médicos. As especialidades que serão atendidas são: neurocirurgia; cirurgia geral; cardiologia adulto e infantil; neurologia adulto e infantil; ortopedia; otorrinolaringologia; dermatologia; endocrinologia adulto e infantil; reumatologia; cirurgia pediátrica; nefrologia adulto; pneumologista e urologia. Veja quais serviços começam a funcionar nesta terça-feira (31/8)

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

farmácia do Programa IST/Aids

posto de coleta de exames laboratoriais dos programas pré-natal de alto risco, IST Aids e risco cirúrgico

serviço de reabilitação

ambulatório de Saúde da Mulher

serviço de oxigenoterapia domiciliar.

Veja quais outros atendimentos serão realizados a partir de 8 de setembro

ambulatório do pé diabético e curativo especial

consultas médicas

cirurgias ambulatoriais

acupuntura

exames de apoio diagnóstico.

Além do Iria Diniz, o mutirão também vai acontecer no Centro de Atenção Especializada da Ressaca, de segunda a sábado.