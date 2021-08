Festival Gastronômico de Abóboras de Contagem se encerra nesta sexta (27/8)

Festival acontece desde 2007 (foto: Prefeitura de Contagem/Reprodução) restaurantes populares de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão servindo até esta sexta-feira (27/8), um cardápio especial com as receitas vencedoras de edições passadas do Festival Gastronômico de Abóboras. Em comemoração ao aniversário de 110 anos da cidade, no próximo dia 30 de agosto, osde, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão servindo até esta sexta-feira (27/8), umespecial com asvencedoras de edições passadas do Festival Gastronômico de Abóboras.









O legume da família das cucurbitáceas está presente na história da cidade desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Um dos postos fiscais construídos pela Coroa, por volta de 1700, era chamado de “Registros”. Ele foi instalado numa região, que na época, era conhecida como “Região das Abóboras”, acreditado por alguns que teria sido a origem do nome da cidade.





Em homenagem a esta memória, o festival promove anualmente, desde 2007, um concurso de receitas típicas, em que a abóbora é o ingrediente indispensável. Tradicionalmente, a realização do evento conta com a exibição dos pratos em barracas, participação de visitantes e apresentações musicais. Porém, devido à pandemia do coronavírus, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Contagem decidiu resgatar comidas vencedoras de edições passadas e incluí-las no cardápio dos restaurantes.





O almoço custa R$ 4 e o jantar custa R$ 1, e são vendidos até o fim do evento nos restaurantes populares de Eldorado, Ressaca e Nova Contagem. Neste último citado, o cardápio do dia é cubos de lombo acebolado, quibóbora, salada de alface, beterraba cozida e fruta para sobremesa, no almoço, e caldo de moranga com linguiça calabresa, para o jantar.





Veja os endereços onde as receitas do festival são servidos até sexta (27/8)





Restaurante Popular de Nova Contagem





Rua Maria José Chiodi, 37 – Nova Contagem

Horário do Almoço: Das 10h30 às 14h

Horário do Jantar: Das 16h30 às 19 h





Restaurante Popular Eldorado





Rua Madre Margherita Fontanorosa, 420 – Eldorado, Contagem – MG

Horário do Almoço: Das 10h30 às 14h





Restaurante Popular Ressaca





Alameda das Andorinhas, 265 – Cabral, Contagem – MG

Horário do Almoço: Das 10h30 às 14h

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.