Menina de 4 anos leva tiro no rosto em BH

Menina foi baleada no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de BH (foto: Google Maps)









No caminho, o grupo foi abordado por dois homens armados, vindos de um baile funk, que disseram ter contas a acertar com o pai da criança.





O casal então disse à dupla que se tratava de um engano e foram para casa. Preocupados com o avô da menina, que estava fechando o bar, os dois foram esperá-lo na sacada acompanhados da garota. Os suspeitos, no entanto, continuavam à espreita e atiraram contra a residência. O tiro ricocheteou nas grades da sacada e pegou no lado esquerdo da face da criança.





Segundo a PM, a bala se alojou região da mandíbula, onde causou uma fratura. A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXII e aguarda uma cirurgia para retirada do projétil.





Os militares percorrem o Morro Nova Cintra à procura dos suspeitos.

Uma garota de quatro anos foi baleada no rosto na madrugada desta sexta-feira (27/8) no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. Internada, ela sobreviveu ao disparo e não corre risco de morrer.