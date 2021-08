Mulher é presa no interior de Minas por crime ocorrido 20 anos atrás

Mulher estava foragida desde 2017 e foi detida por policiais civis de Jaíba (foto: Imagem ilustrativa - Pixabay)

Uma mulher de 42 anos foi presa nesta semana no interior de Minas por um crime cometido há 20 anos, em 2001. Ela foi capturada na terça-feira (24/8) em Jaíba, município com 40 mil habitantes do Norte mineiro. Nessa mesma cidade, um jovem de 23 anos foi assassinado após esbarrar e derrubar o celular do algoz , que também foi detido pela polícia.

A prisão da mulher ocorreu na zona rural de Jaíba. Ela estava foragida desde 2017, depois de ter sido condenada pelo crime de homicídio ocorrido há 20 anos.

O delegado Marconi Vieira esclarece que os policiais receberam denúncias informando que ela estaria circulando pela cidade.

Ao ser presa, a mulher contou aos policiais que, na época do crime, tentava separar uma briga entre os primos e foi agredida, motivo pelo qual teria atirado contra eles com uma espingarda.





Uma das vítimas foi atingida e morreu. Durante a confusão, a mulher também foi ferida com um disparo na barriga. O crime ocorreu em 2001, no Povoado de Serraria. Ela foi encaminhada ao sistema prisional.





Assassinato

Já no último domingo (22/8), um jovem de 23 anos foi morto durante uma festa que acontecia em um sítio no povoado “Poço da Vovó”. Houve um desentendimento entre a vítima e o agressor, de 35 anos.

Policiais civis de Jaíba prenderam dois suspeitos de diferentes homicídios nesta semana (foto: PCMG/Divulgação)

Tal discussão, segundo policiais, teria começado depois que a vítima esbarrou no suspeito e o celular deste caiu no chão. O agressor, que tinha um revólver, sacou a arma e disparou contra a vítima, fugindo em seguida. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Segundo o delegado Marconi Vieira, foi acionada a perícia técnica e o corpo da vítima passou por necropsia. Foram realizados ainda levantamentos necessários para a apuração do homicídio. Diante das provas reunidas, foi solicitada ao Judiciário a prisão do suspeito.

“Sem saída, ele se apresentou, espontaneamente, na Delegacia de Plantão em Janaúba”, diz o policial. O inquérito será concluído e enviado à Justiça nos próximos dias. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.