Uberlândia lança polo tecnológico, 1º loteamento empresarial público local

Projeto foi lançado em 2012 (foto: Valter de Paula/Secom/PMU)

Depois de nove anos do início do projeto, foi entregue o Polo Tecnológico Sul, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Considerado o primeiro loteamento empresarial público, a área de 152.845 m² tem infraestrutura para a construção de imóveis voltados para empresas de base tecnológica, totalizando 30 lotes, além de dois lotes para abrigar serviços de apoio.

O empreendimento do município está no Bairro Gávea, zona sul da cidade. Originalmente idealizado e tendo sua pedra fundamental lançada em 2012, o projeto ficou paralisado de 2013 a 2016 e foi retomado em 2017. Ele está associado ao programa de apoio ao setor tecnológico “Inova Uberlândia” e, em 2019, teve a ordem de serviço para início das obras assinada.

Em março de 2020, o município deu início ao primeiro processo licitatório de 15 lotes, que se encerrou em setembro com a primeira empresa habilitada. Um novo edital está sendo preparado junto às secretarias municipais de Agronegócio, Economia e Inovação e de Administração para a abertura de mais uma concorrência pública.

“Estamos preparando uma alteração na lei que instituiu do Polo para que ela esteja adequada à nova realidade que vivenciamos. É uma lei de 2017. Com a pandemia, tivemos diversas mudanças, o que alterou, principalmente, a dinâmica das relações de trabalho. Isso nos obriga a repensar o que foi aprovado há quatro anos. Uma vez aprovada essa alteração pela Câmara Municipal, poderemos publicar um novo edital para licitação dos lotes”, explicou a secretária de Agronegócio, Economia e Inovação, Thalita Jorge.



O polo

O projeto executado inclui 20 lotes com áreas entre 600 m² e 960 m², sete lotes médios com áreas de 1 mil m² a 2 mil m² e três lotes entre 3,3 mil m² e 4.850 m². Há ainda dois lotes, cada um com área de 1.665 m², destinados a edificações que abriguem empresas e projetos menores, como startups e serviços que deem estrutura ao local, como os de conveniência.



Na parte civil, foram construídos vias, estacionamentos, ciclovia, calçada, guarita, depósito de resíduos e sistema de drenagem pluvial. Além disso, o espaço conta com uma área de recreação de 25,4 mil metros quadrados, que possui bancos, teatro de arena, mirante e paisagismo, entre outras intervenções.



O Polo Tecnológico Sul ainda conta com um sistema de iluminação pública e redes subterrâneas de energia elétrica. Foram instalados nas vias 76 postes com luz de LED e 36 postes de energia solar- todos com lâmpadas de 90 watts. O fornecimento de energia para todo o loteamento empresarial envolve uma estrutura de seis transformadores de 150 quilovoltamperes (kVA) cada – capacidade equivalente à necessária para abastecer com eletricidade cerca de 100 residências de tamanho médio. Há também circuito interno de câmeras de segurança.

Já na parte de saneamento, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) executou cerca de 1,8 mil metros de rede de água com e 1,1 mil metros de rede de esgoto com a instalação de 21 poços de visitas (PVs). Foi construído no local uma estação elevatória de esgoto com capacidade para receber 2,7 litros por segundo e bombear para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Uberabinha.