Incêndios florestais avançam em Minas já ensaiam recorde no mês

Área de vegetação consumida pelas chamas à beira de rodovia em Nova Lima, em drama que se repete todos os anos no estado (foto: Leandro couri/em/d.a Press)

Disparadas no número de ocorrências, seca extrema e vegetações extensas destruídas. O panorama do número de incêndios em Minas Gerais nos períodos sem chuva é devastador e deixa autoridades e toda a sociedade em geral em estado de emergência. Agosto e setembro costumam ser os meses em que as demandas do Corpo de Bombeiros crescem fortemente por causa da expansão das queimadas, sejam elas clandestinas ou involuntárias.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado teve 1.537 focos de incêndio nos primeiros 24 dias de agosto. O número representa um crescimento de 108,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando os registros foram registrados 737 focos. Também já ultrapassa o total de todo o mês em 2020 – nos 31 dias de agosto do último ano, foram 1.155 focos. Os dados são coletados via satélite pelos pesquisadores do Inpe e muitas vezes divergem do balanço oficial do Corpo de Bombeiros.

Os focos registrados nos primeiros 24 dias de agosto tiveram um crescimento de 18% se comparados com todo o período de julho. Especialistas afirmam que o número de registros neste mês vai ultrapassar os 2 mil, o que levará à liderança nos últimos anos.

Com 58,9% de área atingida, o Cerrado foi o bioma mais afetado pelas queimadas neste mês. Em Minas, a área dessa vegetação é composta pelas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, que estão sob estado de alerta devido à escassez de chuvas. São mais de 130 dias sem precipitações. Em segundo lugar, vem a Mata Atlântica, que concentrou 40,9% das queimadas, e a Caatinga, com apenas 0,8% dos focos.

"As mudanças climáticas ajudam a explicar toda esse panorama que enfrentamos. Quando vem a chuva, ela é demais. Quando temos seca, ela é extrema" Ruibran dos Reis, meteorologista do Climatempo



“Em Minas, temos uma característica peculiar, com a presença de serras e montanhas em nosso relevo. Nesses locais, há a formação de corredores de ventos, que aceleram a propagação dos incêndios. Por isso, nosso estado é muito afetado. Embora a gente não enfrente temperaturas tão elevadas, contamos com vegetações secas. Provavelmente, vamos bater os patamares históricos dos últimos cinco anos”, explica o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Até o momento, o Inpe mostra que Uberlândia, no Triângulo, lidera a lista de cidades com os maiores focos de incêndio em agosto, um total de 42. Unaí, com 28, e Curvelo e Paracatu, com 23, vêm logo atrás no ranking do mês. No último fim de semana, foram feitos 242 chamados de socorro em todo o território de Minas Gerais, com 99% dos casos de origem humana. Aeronaves dos bombeiros e drones têm sido usados para controlar as chamas em locais de difícil acesso, onde os militares não conseguem atuar de forma manual.





EM TODA PARTE Segundo Pedro Aihara, a incidência de incêndios se tornou tão intensa que eles ocorrem nos centros urbanos e nos campos na mesma proporção: “O incêndio na cidade traz como prejuízo imediato a questão da vida humana, além da destruição de edificações próximas. É um incêndio que, mesmo em área pequena, tem potencial de destruição muito grande. No caso dos incêndios florestais, eles ocorrem em áreas abertas e se propagam muito rapidamente. É um combate extremamente trabalhoso, porque demora dias e é tudo feito manualmente, além de afetar toda nossa fauna e flora e a qualidade do ar”.

Se agosto já é considerado de grande risco para a fauna e a flora, o próximo mês pode ser ainda mais aterrorizante diante do agravamento da seca: “O mês que mais nos preocupa é setembro, que historicamente é responsável por quase 40% dos incêndios no ano. Por causa disso, já iniciamos operações preventivas, buscando a conscientização das pessoas que moram no entorno desses locais, estabelecimento de medidas protetivas como aceiros e treinamento de brigadas”, conta Aihara.

As queimadas afetam também mais de 1 mil espécies de animais que são encontrados nos três biomas do estado. Desses, um levantamento do Instituto Estadual de Florestas (IEF) mostra que os filhotes e os répteis sofrem mais com a ação do fogo, já que têm mais dificuldade de se locomover nas situações de perigo.









CHUVAS EM QUEDA O crescimento dos incêndios em Minas Gerais é explicado pela baixa frequência de chuvas desde o ano passado. O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, explica que há pelo menos seis meses o nível de precipitação se encontra em estado crítico: “Tivemos um período chuvoso ruim em 2020 e 2021. O solo não saturou e não tivemos disponibilidade de água.

Historicamente, a estação chuvosa termina em abril, mas tivemos apenas novembro, dezembro e janeiro ruim de chuva. Em seguida, choveu bem em fevereiro e depois parou, praticamente. Desde março, não temos chuvas significativas”.

Ele entende que a crise hídrica é o resultado de uma série de variações intensas no clima em todo o estado: “Somos afetados pelos fenômenos El Niño e La Niña, mas hoje nos encontramos numa situação neutra. As mudanças climáticas ajudam a explicar toda esse panorama que enfrentamos. Temos hoje uma variedade muito grande no clima. Quando vem a chuva, ela é demais. Quando temos seca, ela é extrema. Ou está muito frio ou é muito calor. Passamos a viver sob extremos”.

Baixa umidade





A massa de ar quente e seco que atua sobre Minas Gerais segue elevando as temperaturas. Com isso, a taxa de umidade relativa, que pode contribuir para uma melhor qualidade do ar, permanece em queda. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em regiões mais quentes, o nível de umidade está abaixo dos 20%, o que é considerado crítico pelos meteorologistas. No Norte e Triângulo Mineiro, onde as temperaturas ultrapassam os 30°C, os índices de umidade do ar estão em 15%. Em situações como essa, os médicos recomendam bastante hidratação. Ontem, o céu permaneceu de claro a parcialmente nublado com névoa seca na maior parte de Minas, exceto na faixa Leste, onde o tempo ficou fechado. Em Belo Horizonte, a previsão para hoje é de mínima de 13°C e máxima de 29°C, com umidade do ar variando entre 20% e 90%.