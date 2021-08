Corpo de adolescente que se afogou no Rio Doce é resgatado

O adolescente nadava com amigos próximo à Ponte Queimada (foto: Wikipédia.org)

O corpo de Gabriel Victor, de 18 anos, que estava desaparecido desde a tarde de domingo, foi resgatado na manhã desta segunda-feira (23/8), no Rio Doce, próximo a Pingo D’Água, no Colar Metropolitano do Vale do Aço.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que ele havia desaparecido nas águas do rio, na tarde de domingo, quando nadava próximo da Ponte Queimada, na estrada de acesso a Cava Grande, em Pingo-D'Água.

O alerta, às 17h20, de domingo, foi dado por dois amigos de Gabriel que nadavam com ele no local, no momento em que ele desapareceu. O corpo foi encaminhado para uma funerária.