Morte pela variante Delta alerta para a imunização

Belo Horizonte fez um mutirão ontem para vacinar pessoas com 25 anos de idade (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





A Prefeitura de Rio Novo, na Zona da Mata mineira, confirmou uma morte por COVID-19 causada pela variante Delta do novo coronavírus. O paciente de 74 anos saiu do Rio de Janeiro para visitar parentes na cidade do interior. Segundo a prefeitura, o idoso foi atendido em uma unidade médica de Rio Novo e encaminhado a Juiz de Fora, na mesma região do estado. Na última sexta, a prefeitura vizinha confirmou a Rio Novo que se tratava de uma infecção pela cepa Delta.





“A Secretaria de Saúde orienta para que toda a população mantenha as medidas de combate à COVID-19. Segundo estudos recentes, as vacinas são eficientes e protegem também contra a (variante) Delta, mas ela é mais virulenta, ou seja, transmite mais rápido e infecta mais pessoas”, informou a prefeitura em nota nas redes sociais. Rio Novo tem 500 casos confirmados de COVID-19 e 25 mortes atestadas. A cidade tem pouco mais de 8 mil habitantes.





Em Belo Horizonte, a prefeitura fez um mutirão ontem para imunizar pessoas com 25 anos. A ideia é acelerar a campanha para impedir a contaminação pela variante Delta. A capital projeta imunizar com a primeira dose toda população acima de 18 anos (2.037.913 pessoas) até 4 de setembro deste ano. Segundo a prefeitura, a população total residente em BH é de 2.521.564.





Durante reunião do Comitê Extraordinário COVID-19 realizada na quinta, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que o número de casos da Delta ainda é baixo, embora a tendência seja de aumento. Minas já tem transmissão comunitária da cepa. Há 12 casos confirmados no estado, sendo cinco na macrorregião Centro, quatro na Sudeste, dois na Noroeste e um na Norte. Esse total corresponde a 0,4% das amostras mineiras. No país, 21% das amostras já indicam contaminação pela variante.





Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) analisa outros oito casos prováveis ligados à Delta. Procurada pela reportagem, a SES informou que não foi notificada por parte do município. Mas, segundo a pasta, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS-Minas) está em contato com a Regional de Saúde de Juiz de Fora.

ALÍVIO

No primeiro domingo de vacinação contra a COVID-19 desde o início da imunização – 19 de janeiro deste ano – em BH, moradores de 25 anos receberam a primeira dose. A reportagem do Estado de Minas esteve no Centro de Saúde Marco Antônio Menezes, situado no Bairro Horto, Região Leste da capital de Minas Gerais, onde o próprio repórter se vacinou e também acompanhou a movimentação no local.





Apesar de cheio desde a abertura dos portões, às 7h30, a vacinação fluiu sem maiores adversidades ou desorganização. Cleibiane dos Santos, de 25 anos, celebrou o fato de ter sido imunizada. "Foi muito rápido, cheguei por volta das 8h30 e já tomei. Fiquei tranquila com a vacina, não dói. E é um alívio, vou voltar com certeza em novembro para a segunda dose. Eu só agradeço a Deus por ter essa oportunidade, sabe", afirmou a autônoma.





Mariane de Melo também comemorou a vacinação. Abordada enquanto aguardava na fila, a produtora audiovisual lamentou a demora para ser imunizada com a primeira dose e o número de mortes pela COVID-19 no país. Até sábado (21), foram 574.209 óbitos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde.





“Estou desacreditando que está acontecendo. Depois de tanto tempo, a ficha não cai, mas estou muito feliz. Tipo, caramba, como uma esperança mesmo de sair disso, em um país que está aos frangalhos, morreu tanta gente, precisou morrer tanta gente para chegar aqui. Quase um projeto genocida, uma demora enorme. Vimos na CPI quantas vezes a Pfizer tentou entrar em contato, várias outras coisas. Mas ao mesmo tempo é muita alegria, na verdade eu sinto que a gente sobreviveu, e estou muito feliz de estar vivendo, mas triste por todo mundo que morreu. Não perdi ninguém muito próximo, mas é muito triste, é uma guerra, é a guerra da nossa geração", afirmou.





Segundo dados da Prefeitura de BH, atualizados na última sexta-feira (20), 1.659.374 pessoas foram vacinadas com a primeira dose do imunizante na cidade. Outras 805.004 receberam a segunda dose, enquanto 58.809 foram contempladas com a dose única da vacina contra o coronavírus.

CALENDÁRIO

A campanha de vacinação segue hoje em Belo Horizonte com a aplicação de doses em pessoas que têm 24 anos completos até dia 31 de agosto deste ano. Para ser imunizado na capital mineira, é necessário: ser cidadão residente de Belo Horizonte; apresentar comprovante de endereço em Belo Horizonte; apresentar documento de identificação com foto e CPF; não ter recebido vacina contra a COVID-19; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias; e não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





Na terça-feira, é o dia dos trabalhadores do ensino fundamental de 59 a 18 anos – segunda dose. Vale ressaltar que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias. ''Apesar do chamamento, a orientação é que todos consultem o cartão antes de comparecer a um ponto de vacinação'', informou a administração municipal.





São mais de 100 postos espalhados pelas oito regionais. O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira no site: prefeitura.pbh.gov.br.