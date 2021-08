Bairro com 2 mortes por febre maculosa em Contagem teve surto em 2019

Vista de uma das ruas do bairro Tijuca. Ao fundo, o Jardim Botânico de Belo Horizonte (foto: Natália Fernandes/Arquivo pessoal)

Moradores do bairro Tijuca, na região do distrito Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, afirmam que o surto de febre maculosa de 2019 não trouxe "lições significativas" no combate à doença transmitida pelo carrapato estrela na região.

Após a confirmação das mortes de Enzo Gabriel Lima da Silva, de 4 anos, e a bisavó dele, Ana Josefa da Silva, de 73, em um intervalo de dois dias, moradores temem que uma nova epidemia da doença possa acontecer na região.

14:31 - 19/05/2021 Febre maculosa mata homem de 33 anos em Minas "Estamos muito próximos do zoológico de Belo Horizonte, e há uma área verde imensa aqui. Muitos animais, como cachorros e cavalos, ficam soltos por aqui, o que aumentam ainda mais o risco", afirma a nutricionista Natália Fernandes, neta de Ana e tia de Enzo.

Algumas ruas do bairro, como a Pio XII e Maria Bitencourt, são separadas da área verde do Jardim Botânico de Belo Horizonte por muros.

Para o autônomo Paulo José Fernandes, 45, que também mora no bairro, é necessário um cuidado maior com a região. "Dois vizinhos meus ficaram doentes em 2019, e foi uma situação horrível. Não vou negar, tenho medo de que a gente viva outro ano como aquele", afirma.

Ana Josefa da Silva (73) e Enzo Gabriel da Silva (4), vítimas da febre maculosa em Contagem (foto: Natália Fernandes/Arquivo pessoal)

Casos no bairro chamaram a atenção

Há dois anos, Contagem teve 49 casos confirmados de febre maculosa, com quatro mortes. A maioria dos casos foi registrada na região do distrito Nacional, onde está o bairro Tijuca.

Estado de Minas na época descobriu que o "epicentro" de carrapatos-estrela, que transmitem a doença, Uma reportagem dona época descobriu que o "epicentro" de carrapatos-estrela, que transmitem a doença, estava em um terreno de 120 mil metros quadrados , conhecido como Vila Boa Vista.

"Na época, tinha equipe todo dia aqui espalhando veneno, capinando os terrenos. Mas, depois, isso passou a ser muito eventual", afirma a dona de casa Maria de Lourdes Santana, 56.

As confirmações na região foram diminuindo, o que, segundo os moradores, deram a sensação de que tudo "estava sob controle".

O que a prefeitura diz?

Consultada, a prefeitura de Contagem encaminhou ao Estado de Minas uma nota oficial. O texto reconhece que a região é "problemática" desde 2019, mas a administração dá a entender que as mortes na mesma família foram "casos isolados", já que "medidas de controle para evitar que a doença se espalhe são tomadas frequentemente".

"No dia 13 de agosto, após a confirmação da sorologia positiva para a febre maculosa, a secretaria de Saúde tomou várias providências de imediato, começando pela divulgação de uma nota técnica para toda a rede de saúde pública e privada", afirma parte do texto.

A administração garante que, por ser uma área "endêmica" (ou seja, de risco à saúde pública), o bairro será vigiado com mais frequência até 2029, pelo menos. Isso é uma determinação do Ministério da Saúde, válida em todo o país onde há casos confirmados de febre maculosa.

"E o Enzo?", perguntou Ana Josefa antes de ser intubada



Os moradores confirmaram à reportagem que equipes passaram por algumas ruas, e o mato foi até podado em alguns terrenos – trabalho que, segundo o executivo, deve ser reforçado em duas semanas. "Mas, dois parentes meus morreram. Só depois disso é que algo realmente foi feito", questiona a nutricionista.

A família de Ana Josefa e Enzo ainda está muito abalada com tudo que aconteceu. A mãe do menino encontrou um carrapato no garoto em 26 de julho, e o levou à Unidade de Pronto Atendimento da região. O garoto tinha dores de ouvido e sintomas gripais leves.

Natália lembra que a avó foi internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca em 6 de agosto, com um quadro leve de confusão mental. "No dia, disseram que era por causa de desidratação. Mas, ficamos quase 48 horas sem notícias dela por problemas nos plantões. Quando o médico falou com a gente, disse que ela teve uma nefrite [inflamação nos rins, que deixam de absorver as vitaminas e nutrientes, causando a desidratação]".

No dia 10, o sobrinho dela deu entrada na mesma UPA com uma parada cardiorrespiratória. Ana Josefa ainda estava consciente, e soube da internação do bisneto. Porém, a saúde dela piorou.

"Antes dela ser intubada, minha avó perguntou sobre o Enzo. Disse que ele estava internado, mas que não tinha notícias", afirmou Natália. Assim que saiu da unidade para providenciar a papelada da internação de Ana Josefa em outro hospital, a nutricionista recebeu a notícia da morte do sobrinho.

Ela então informou a equipe médica sobre o carrapato e as suspeitas levantadas pela família, porém ouviu como resposta que "deveria haver uma confirmação oficial da febre maculosa", o que não aconteceu no exame de sangue realizado no menino.

Dois dias depois, em 12 de agosto, Ana Josefa teve uma parada cardiorrespiratória e, mesmo com a tentativa de reanimação, não resistiu. Porém, no mesmo dia, um exame comprovou que ela tinha a doença.

Só em 16 de agosto, seis dias depois da morte de Enzo, veio a confirmação de que o menino teve febre maculosa. Um exame detalhado apontou que, apesar da contaminação, não havia mais nenhum rastro no sangue quando ele morreu – por isso o 'falso negativo'.

O que é febre maculosa?

A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade.

A doença é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato-estrela, que utiliza mamíferos como hospedeiros (capivaras são as mais comuns, mas os carrapatos também são vistos em cavalos e até cachorros)