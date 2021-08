Incêndio no Mangabeiras mobiliza bombeiros e preocupa moradores de BH

Um incêndio no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, mobiliza o Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (20/08). De acordo com a corporação, os militares foram acionados por volta das 11h e o combate às chamas na mata deve perdurar ao longo da tarde.

Moradores da região ficaram preocupados. No Bairro Comiteco, vizinho da Serra do Curral, as pessoas registraram ose alastrando.Apesar das altas chamas, osafirmaram, por volta das 13h, que não há riscos para as casas.