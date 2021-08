Patrimônio cultural de Minas, queijo canastra se destaca em evento paulista

Essa iguaria tipicamente mineira, reconhecida dentro e fora do Brasil, é registrado, desde 2008, como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) (foto: Aprocan/Divulgação)





O queijo canastra, produto artesanal produzido com leite cru na Serra da Canastra (MG), será destaque em evento realizado em São Paulo. A primeira edição do “Canastra na Estrada” será realizada nos dias 20 e 21 de agosto e pretende divulgar o queijo mineiro para ampliar sua comercialização no mercado paulista.





O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Queijo da Canastra (Aprocan), em parceria com a Associação de Comerciantes de Queijo Artesanal Brasileiro (ComerQueijo), o Sebrae São Paulo e o Sebrae Minas.





No primeiro dia, 20/8, o evento acontece no Sebrae, localizado no centro histórico de São Paulo, e será fechado para lojistas. Os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a região da Canastra, seus produtores, seus queijos e sobre o Programa Parceiro Guardião, que aproxima lojistas dos produtores da região da Canastra. Também haverá degustação do produto.





Durante o dia 21, os apreciadores da boa gastronomia poderão comprar e também sentir de perto o sabor do queijo canastra. O segundo dia de evento acontece na Galeria do Queijo e no Museu do Queijo.





Programação

Dia 20 de agosto

Público: entrada somente para lojistas e revendedores com inscrição prévia

Local: Sebrae – Rua 24 maio, 32, no centro histórico - São Paulo/SP (das 15h às 17h)





Dia 21 de agosto

Público: geral

Local:





Galeria do Queijo - Av. Prof. Abraão de Morais, 1500, box 06, Vila da Saúde – São Paulo/SP (das 9h às 15h)

Museu do Queijo – Rua Paulo Gonçalves, 117, Santana, – São Paulo/SP (das 15h às 19h)



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.