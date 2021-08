Tempestade de granizo atinge Bom Jardim de Minas nesta segunda (16/8)

Apesar da intensidade da chuva, não foram registrados relatos de acidentes, pessoas feridas ou danos materiais (foto: Bruno Bittencourt)

Os moradores de Bom Jardim de Minas, na Zona da Mata, foram surpreendidos com uma forte tempestade de granizo na tarde desta segunda-feira (16/8).

A pancada durou apenas 15 minutos, mas foi o suficiente para formar uma espessa camada de gelo nas ruas do município do interior mineiro.

A população registrou, em vídeo, o momento exato no qual um ônibus não conseguiu terminar de subir uma rua, pois as rodas do veículo começaram a patinar no asfalto.

Apesar da intensidade da chuva, não foram registrados relatos de acidentes, pessoas feridas ou danos materiais até o fechamento desta reportagem.

A última chuva de intensidade semelhante na mesma localidade ocorreu em setembro de 2019.

Por volta das 20h, a tempestade de granizo atingiu o município de Juiz de Fora, também na região da Zona da Mata. Embora a intensidade tenha sido menor e com menos tempo de duração, a cidade também registrou vários pontos de alagamento.