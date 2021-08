Vídeo: policiais vão a posto para abastecer e acham 5 toneladas de droga

Uma abordagem policial de rotina na BR-364, altura de, no Triângulo Mineiro, terminou na apreensão de mais de 5 toneladas de- a maior do ano em Minas Gerais - e na prisão de dois suspeitos. A ocorrência foi registrada por volta de 5h deste domingo (15/8).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um grupo de agentes parou para abastecer a viatura esta manhã (15/8) em umsituado no km 32 da BR-364. No local, observaram um caminhão-tanque se movimentar com a carga mal acondicionada, o que poderia comprometer a segurança viária. Eles então foram orientar os motoristas a respeito do descuido, quando notaram que a dupla ficou nervosa.