Poços e adutora reforçam o abastecimento na Grande BH

A Estação de Tratamento Bela Fama, da Copasa, às margens do Velhas: adutora vai ligar o complexo a represa de propriedade de mineradora na região metropolitana (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 20/5/15)

Um sistema de poços a ser perfurado e uma nova adutora interligada à Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Fama, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, devem trazer mais segurança hídrica à Grande BH e alívio ao Rio das Velhas, em um contexto de estiagem severa e de alerta quanto ao nível do curso d’água.

As medidas de reforço de captação e tratamento serão implementadas pela Mineradora Vale em acordo com o Ministério Público Estadual, com interveniência da Copasa, do estado de Minas Gerais, da empresa Aecom e da AngloGold Ashanti. Estão previstas em aditivo ao Termo de Compromisso que trata do abastecimento de água da Grande BH, a ser avaliado para homologação judicial.

Devido à estiagem e às condições de degradação ambiental, a Copasa precisou reduzir sua captação de 6,5 para 6 metros cúbicos por segundo (m3/s) no Rio das Velhas. A vazão atual do curso d’água é crítica, de 9,3 m3/s, de acordo com a companhia de saneamento.

Não chove na Grande BH há mais de 70 dias. Como consequência, desde 28 de julho o Rio das Velhas se encontra em estado de alerta, pela baixa vazão. O manancial responde por cerca de 60% do abastecimento da região, mas não dispõe de represamento, o que leva a captação a depender do nível do leito. Já o Sistema Paraopeba, composto por três reservatórios, praticamente atende ao restante e opera atualmente com 80,5% de capacidade, segundo dados da Copasa.

Entre as medidas em estudo para aliviar a pressão sobre o serviço de abastecimento está a perfuração de poços e a interligação deles ao sistema da Copasa, em Sabará, além da construção de uma nova adutora para abastecer a Estação de Tratamento de Água de Bela Fama, e de uma série de ações para garantir mais tempo de autonomia para 32 usuários essenciais da região, como escolas e hospitais.

As ações têm como objetivo reforçar a segurança para o abastecimento dos municípios que podem ser afetados em eventual suspensão da captação da estação de Bela Fama, localizada no Rio das Velhas na altura de Nova Lima.

Em Sabará, a previsão é a implantação de oito a 10 poços, com profundidades de 300 a 450 metros, que devem ter capacidade para suprir o abastecimento de 200 l/s ao município, mesma vazão ofertada atualmente pela ETA Bela Fama. A alternativa foi identificada como a mais eficiente, tendo em vista o potencial hidrogeológico. O uso da área também levou em conta a proximidade com a adutora da Copasa, com a qual os poços serão interligados.

Também será construída uma captação para abastecer a Estação Bela Fama da Copasa. Esse sistema irá captar a água armazenada na barragem de Cambimbe, que é de propriedade da mineradora AngloGold Ashanti, e direcioná-la, por tubulação, em uma extensão aproximada de quatro quilômetros, até o complexo de tratamento de água da concessionária.

A vazão a ser captada pelo sistema será capaz de abastecer cerca de 89 mil habitantes, compreendendo a totalidade do município de Raposos e parte de Nova Lima, atualmente abastecidos por Bela Fama. O uso da barragem se mostrou estratégico em razão de sua proximidade com a estação da Copasa.

Para os usuários essenciais, serão implantados ou reativados reservatórios ou perfurados poços tubulares, incluindo as adequações necessárias, considerando a capacidade de reservação e a disponibilidade física de cada usuário. O objetivo é garantir uma autonomia de pelo menos 72 horas de água em cada caso.

A ETA Bela Fama da Copasa recebeu uma barreira de proteção própria construída pela mineradora Vale ao seu redor. “O encapsulamento feito pela barreira é capaz de proteger o ponto de captação, preservando a estrutura e seus equipamentos em caso de necessidade”, afirma a empresa.