Ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria para COVID-19 crescem em BH

Atual cenário dos indicadores da pandemia da COVID-19 em Belo Horizonte (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

As ocupações dosde enfermaria e UTI para pacientes com COVID-19 apresentaram alta em Belo Horizonte nesta quinta (12/8), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura . Conforme o documento, mais 33.827 aplicações da vacina contra a doença entraram para o balanço nas últimas 24 horas.

A taxa de uso das camas de terapia intensiva continua a única fora do patamar de controle em BH. O indicador aumentou de 56,3% para 57,4%, dentro do nível de alerta.Essa foi a segunda alta seguida do parâmetro. Esse percentual diz respeito aos hospitais públicos e privados. No SUS, a ocupação dasé de 75%, enquanto na rede privada é de 39,6%.

Já a ocupação dos leitos de enfermaria cresceu de 42,3% para 43,5%. Como está abaixo dos 50%, a estatística está em controle.



Esse percentual também diz respeito às vagas públicas e privadas. Isolando o SUS, o dado é de 58,9% de desempenho. Nos hospitais privados, o índice é de 27,6%.



O terceiro indicador se manteve exatamente no mesmo patamar do boletim anterior. A transmissão do novo coronavírus está em 0,89, também na área menos grave.

No nível atual, 89 pessoas se tornam vítimas da pandemia em média a cada 100 diagnósticos da doença na cidade.

Casos e mortes

Vacinação

468.492 idosos acima de 60 anos

210.482 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

13.814 gestantes e puérperas

202.329 trabalhadores da saúde

19.822 servidores da segurança pública

69.567 profissionais da educação

506.233 entre 32 e 59 anos

35.826 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

425.854 idosos acima de 60 anos

97.461 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.823 gestantes e puérperas

166.619 trabalhadores da saúde

4.065 servidores da segurança pública

58.784 pessoas entre 36 e 59 anos (dose única)

33.416 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

BH registrou mais nove mortes pela doença nesta quinta – o menor número desde 29 de julho, quando a prefeitura também computou nove óbitos. No total, soma-se 6.388 vidas perdidas peladesde o início da crise sanitária.Já o total de casos aumentou em 240, o menor crescimento desde 3 de agosto. A cidade totaliza 264.962 diagnósticos: 255.588 recuperados e 2.986 em acompanhamento, além daqueles que não resistiram.BH registrou mais 33.827 aplicações dacontra a COVID-19 nesta quinta: 25.252 de primeira dose e 8.575 de segunda. Não houve desempenho de nenhuma injeção da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de dose única.Agora, BH soma 1.526.565 aplicações de primeira dose, 730.238 de segunda e 58.784 de dose única. Segundo a prefeitura, 68,6% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 34,1% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:A cidade recebeu 2.904.332 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

