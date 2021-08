Motorista morre em capotamento na BR-381, na altura de Itaguara

Caminhão que capotou pertencia a um frigorífico (foto: CBMMG/Divulgação)

Dois graves acidentes na altura do quilômetro 565 da BR-381, em Raimundo Lara, próximo a Itaguara, na Região Central de Minas Gerais. Um capotamento de um caminhão, cujo motorista morreu preso às ferragens, e o incêndio no motor de outro caminhão. Um acidente não tem relação com o outro.



Os dois acidentes ocorreram pela manhã e tumultuaram o trânsito nesse trecho da rodovia. As causas doainda são desconhecidas. Segundo relato dos bombeiros, que estiveram no local, o caminhão vinha num pequeno declive quando o motorista perdeu o controle, subindo no guarda-corpo, que divide mão e contramão, capotando.

Os bombeiros demoraram cerca de uma hora para resgatar o corpo do motorista, que foi entregue à perícia e, em seguida, removido para uma funerária em Itaguara.

O segundo acidente, o incêndio no motor de um caminhão de entrega de pães, aconteceu poucos metros à frente.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) dos bombeiros, logo que percebeu a fumaça saindo do capô do caminhão o motorista estacionou no acostamento e pediu ajuda.



O fogo foi controlado com a chegada dos bombeiros.