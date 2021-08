Vídeo: avião com problema no trem de pouso fecha Aeroporto da Pampulha

Nariz do avião chegou a encostar na pista após trem de pouso dianteiro apresentar problemas (foto: Reprodução/WhatsApp)

Umparticular apresentou problema noe fechou a pista do, na região homônima de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (11/8). Por causa do incidente, algumas aeronaves particulares tiveram que utilizar o, em Confins, na Região Metropolitana.









O Estado de Minas entrou em contato com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para detalhar a situação de momento do Aeroporto da Pampulha e aguarda retorno.