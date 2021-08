Minas: 188 cidades têm alerta para baixa umidade relativa do ar; veja lista

Veja as recomendações do Inmet:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fonte: InmetDe acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve ficar maisnesta semana no estado, sobretudo a partir desta quarta (11/8). Nesta segunda (9/8),com bastante umidade chegam do litoral do Brasil, o que deixa a faixa mais ao leste de Minas com muita nebulosidade. Apesar disso, não há chance de chuvas.Esse movimento também causa efeitos em outras regionais mineiras. O céu ficará entre o claro e o parcialmentena Grande BH e nas regiões Noroeste, Norte, Sul, Oeste, Central, Triângulo e Alto Paranaíba.Por outro lado, algumas cidades mineiras mais próximas do litoral vão apresentar uma névoa úmida, as neblinas, segundo o Inmet. É o caso dos municípios localizados na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce e do Jequitinhonha.ficará marcada por uma grande amplitude térmica: mínima de 4°C no Sul do estado e 32°C no Norte. Na Região Metropolitana de BH, os termômetros marcam entre 10°C e 25°C.