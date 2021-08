Poste cai e provoca risco de eletrocussão em avenida de Contagem

Preocupação maior dos bombeiros foi com o risco de eletrocussão (foto: CBMMG)

Uma situação de risco ocorreu na manhã desta quarta-feira (4/8), quando um poste da rede elétrica caiu e os fios se partiram, na Avenida Severino Balesteros, Bairro Arvoredo, próximo à Ceasa, na alça de duplicação do viaduto na BR-040. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia risco de eletrocussão.

O chamado foi feito às 8h15. Imediatamente, os bombeiros foram para o local e interditaram a rua. Segundo o boletim de ocorrência, o risco só não foi maior porque não havia veículos circulando ou estacionados no local.

O plantão da Cemig foi acionado. As causas do acidente não foram identificadas. Um serviço de perícias do local está sendo feito. O poste foi reposto e a energia elétrica restabelecida. Não houve feridos.