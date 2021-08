Almenara vai distribuir 30 mil máscaras esta semana

As máscaras foram produzidas nas unidades prisionais do estado, e serão entregues durante as próximas duas semanas pela Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Ao menos 30 mil máscaras de proteção contra o coronavírus serão entregues de forma gratuita em Almenara , no Vale do Jequitinhonha, a partir desta quarta-feira (4/8). É parte de um programa que prevê a distribuição de mais de 700 mil equipamentos de proteção individual nas cidades de Minas.

O foco principal da campanha é a conscientização da população para o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos como prevenção à piora dos indicadores de saúde.

As máscaras serão distribuídas em ações conjuntas ou individuais de cada entidade, em turnos e dias alternados, em pontos de maior circulação do município como no entorno Mercado Municipal, praças e Avenida. Olinto de Miranda, além de serem distribuídas durante visitas das equipes de saúde da família, patrulhas da PM e em outros momentos do expediente das instituições.