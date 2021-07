Motociclista morre depois de bater na traseira de uma carreta na BR-365

A 3ª faixa da rodovia ficou interditada durante o registro da ocorrência (foto: Igor Nunes)

Um motociclista morreu ao bater na traseira de uma carreta no km 405 da BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O acidente foi registrado por volta das 16h desta sexta-feira (30/07).

O motociclista, de 54 anos, sofreu traumatismo craniano grave e hemorragia interna. Uma equipe do SAMU prestou atendimento, mas Adilson Alves Pereira não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta passou por manutenções na cidade de Patos de Minas.



O motorista e o mecânico trafegavam pela BR-365, sentido Varjão de Minas, com a carreta vazia, para fazer testes.



Em determinado momento, o motor superaqueceu e o condutor parou. O mecânico foi averiguar o que estaria causando o problema, instante em que sentiu o impacto do motociclista na traseira.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e procedeu com os trabalhos forenses que ajudarão na elucidação das causas do acidente.