Frio agrava desigualdade e piora sofrimento nas ruas

Barracas improvisadas são a parca proteção de quem vive nas ruas da capital e as baixas temperaturas aumentam ainda mais os riscos à saúde dessa população (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





O inverno rigoroso escancara as desigualdades na capital mineira. Dentro dos apartamentos de classe média ou nas casas mais abastadas, o frio é degustado sob edredons macios, com bons vinhos ou bebidas quentes. Enquanto isso, a população de rua de BH, estimada em 8,8 mil pessoas pelo Projeto Polos de Cidadania da UFMG, se encolhe sob lonas e cobertas finas para tentar escapar dos ventos cortantes.





As notícias não são boas notícias para quem vive ao relento. Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem cair a 8°C a partir de hoje em Belo Horizonte. O fenômeno é provocado por uma massa de ar polar que chegou a Minas Gerais ontem, provocando geadas ao Sul do estado e recordes de frio em diversos municípios. O clima gélido só deve passar a partir de quarta-feira (4/8), quando a massa polar vai embora.





Diferentemente de capitais como São Paulo, que abriu as estações de metrô para acolher os sem-teto, ou do Rio de Janeiro, que montou um esquema especial para os vulneráveis em centros de referência de assistência social, BH, até o momento, ainda não abriu vagas emergenciais para essa população neste inverno.





Consultada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que passou a realizar um monitoramento especial de ocupação das vagas dos abrigos do município e, se necessário, realizará ampliação emergencial dentro das estruturas já existentes. Caso a ocupação chegue à totalidade, o Executivo diz que pretende recorrer a estruturas de hospedagens parceiras, preparadas para o acolhimento humanizado.





De acordo com a PBH, nos serviços de saúde um protocolo especial está ativado. Caso agentes públicos em campo, de qualquer área, percebam que uma pessoa em situação de rua tenha sinais de hipotermia ou agravos, o encaminhamento à rede de saúde deve ser imediato, por meio das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), inclusive com acionamento do Samu. Ainda segundo a prefeitura, no período de frio, a oferta de alimentação também passa por adequações nutricionais com cardápios preparados para estação do inverno, tanto nos Restaurantes Populares quanto nas unidades de acolhimento.





Os abrigos existentes na cidade, contudo, não parecem responder às necessidades da população de rua. As unidades disponibilizam em torno de 600 vagas. Ou seja: 6% do necessário para colher os sem-teto.





CACHAÇA

"A gente não vive, a gente vegeta", diz Fabiana Ferreira, ao lado do companheiro Roberto Costa, ambos vítimas de doenças respiratórias (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Instalado há nove invernos na grama da Praça Raul Soares, Centro da cidade, Wander Alves, de 46 anos, não cogita procurar os albergues nos próximos dias. “O abrigo é pior do que a rua. É muita confusão, muito perigoso. A pessoa é roubada lá dentro, sofre violência na calada da noite. Fora os percevejos. Além disso, com um frio desses, os monitores nos acordam 5h30 e nos botam para fora. É uma humilhação”, queixa-se.





“Por outro lado, já estou atrás de um lugar mais quente. De repente, uma ocupação. De quarta para quinta, nem a cachaça, que é o Rivotril do pobre, me fez dormir, de tanto frio. A madrugada foi gelada demais, ninguém pregou o olho. Pode ter certeza de que todas essas pessoas que você vê aqui na praça passaram a noite em claro”, complementa.





Gilmar Barbosa, que também vive na praça, confirma o que diz o amigo. “E o pior de tudo é que nem uma fogueirinha aqui a gente pode fazer. Os fiscais vêm aqui e tomam até a lenha que a gente guarda para fazer um fogo. Nem um café quente a gente tem o direito a fazer”, diz o homem que, as 7h de ontem (29/7), preparava uma caipirinha sobre uma mesa improvisada com tijolos.





“Vocês não reparem, viu? Eu não escondo que bebo não. Bebo bastante. Encarar a nossa realidade de cara limpa é impossível, as pessoas julgam porque não estão na nossa pele. Mas pelo menos não é droga. Graças a Deus, nem eu, nem meus amigos aqui mexemos com isso. Vício em droga é o grande mal do morador de rua. Por causa dela é que ele passa a roubar e agredir os outros. A cachaça ao menos é R$ 2,50 uma garrafinha que dá para cinco, seis pessoas. Eu não preciso roubar pra comprar isso”, desabafa.





saúde afetada

À beira do Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas, Região Centro-Oeste de Belo Horizonte, a cachaça também é a válvula de escape de Fabiana Ferreira e Roberto Costa, ambos de 43 anos. “A gente não vive, a gente vegeta. Não sabemos que dia é hoje, nem que mês, que ano. E assim nós vamos vivendo”, diz a mulher. Além de desconforto, o inverno trouxe doenças respiratórias à dupla.





“Tossia muito, tive febre. Achei que era coronavírus, mas não era. É doença que a gente pega por ficar em contato com esse rio (Arrudas), que é muito sujo. Debaixo da nossa casinha tem um tampão por onde a água desce. O vapor dessa água vem direto no nariz da gente, acabamos adoecendo. No inverno, tudo piora, doença parece que adora frio”, relata Fabiana.





Roberto, que há pouco tempo se curou de uma tuberculose, sabe dos riscos que corre ao se instalar no casebre de lona erguido próximo ao curso d’água, sob terra e muito lixo. No local, contudo, ele diz que evita outros perigos. “Ficar perto do rio faz a gente sentir mais frio, tem muito mais sujeira, mas a calçada é mais perigosa. No passeio, a gente corre mais risco de ser queimado, tomar pedrada. Dos males, viver nesse chiqueirinho aqui é o menor”, pondera Costa, que também descarta a possibilidade de ir para abrigos. “Já estive neles, sei como é. Em albergue, a gente não prega o olho por causa dos percevejos e, pior, com medo de ser roubado ou atacado por alguém. O que a gente queria mesmo é um cômodo com banheiro. Uma ajuda para pagar um aluguel. É isso que resolveria o nosso problema aqui”, cobra.





“MISUTURADOS AO LIXO”

Na Praça da Estação, Cláudio Santana, de 48, conta que passou a madrugada gelada com as cobertas úmidas. “Serenou, molhou tudo, foi horrível. Tem gente aqui com problema de bronquite, asma. O perrengue aqui é muito brava, ninguém sabe o que é o inverno na rua, só vivendo mesmo”, diz o pedreiro.





Constrangido, ele diz que não toma banho há cerca de duas semanas, pois a bica usada para a higienização é gelada. "Nem direito a banheiro nós temos. Fazemos nossas necessidades em um beco e tomamos banho gelado. Nós somos, lixo. Somos misturados ao lixo", desabafa.





Previsão de recordes na “geladeira mineira”

A frente fria que chegou ao país na terça-feira está se intensificando com o decorrer dos dias. A previsão dos meteorologistas é de que as temperaturas possam chegar próximo a 0°C em cidades do Sul do Brasil (leia mais na página 12)e de Minas Gerais, já hoje. Mas, no fim de semana, os termômetros devem se elevar gradativamente e há uma possibilidade de o frio dar uma trégua na primeira semana de agosto.





Em Minas Gerais, a madrugada de ontem foi de fortes rajadas de vento e termômetros registrando temperaturas abaixa de 10°C em 19 cidades, entre elas Ibirité e Brumadinho, que ficam na Região Metropolitana de Belo Horizonte (veja quadro), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na “geladeira” mineira, o destaque foi Monte Verde, no Sul de Minas, que registrou -1,4°C. Já na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vários municípios também tiveram quedas bruscas de temperatura, e o recorde foi em Brumadinho, que marcou 7°C durante o período da noite.





Para hoje, a expectiva do Inmet é de declínio de temperatura em todo o estado. Os termômetros podem marcar 0°C no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste e Campo das Vertentes. “A previsão é que o frio seja muito intenso durante a madrugada (de ontem para hoje) e haja uma grande queda nos termômetros, que podem causar fortes geadas nessas regiões”, disse a meteorologista Anete Fernandes.





Em Monte Verde e Maria da Fé, na Região Serrana do Sul de Minas, os termômetros devem marcar 4°C negativos durante a virada da noite. “Já no fim de semana as temperaturas esboçam ligeira elevação em praticamente todas as áreas do estado, e no Sul deve registrar 1 grau positivo no domingo”, prevê a meteorologista.





A capital mineira também sofrerá com o frio congelante dessa nova massa de ar polar. A previsão do Inmet é de que mínima bata o recorde da semana anterior e marque 6°C. Com isso, a máxima não passa dos 20°C. “No fim de semana, os termômetros sobem um pouco e devem ficar entre 7°C e 8°C, com permanência de 20°C durante o dia para BH. A máxima do estado deverá ficar em torno de 31°C no extremo norte”, diz Anete Fernandes. (Gabriela Leão Silva - Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz)









Enquanto isso...





Interior lança ações de socorro nas ruas

Com a chegada das frentes frias e previsões meteorológicas para os próximos dias de temperaturas ainda mais baixas, prefeituras do Sul de Minas anunciaram que vão aumentar a busca ativa por pessoas em situação de rua para serem levadas para os abrigos municipais. Em Passos, a administração municipal iniciou um plano de contingência para minimizar os impactos do frio sobre essa população. Como parte das ações estão abordagens sociais mais intensas, encaminhando as pessoas para acolhimento, e ainda uma campanha de arrecadação de agasalhos. Na Zona da Mata, Juiz de Fora – que tem a quarta maior população do estado, o frio rigoroso estimulou a administração municipal a criar, em 29 de junho, o Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas temperaturas. Como parte das diligências, a prefeitura lançou a “Campanha JF Solidária no Frio” com o objetivo de arrecadar cobertores e colchões novos para a população em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social no município.