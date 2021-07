Incidência da doença recua 9% em Minas

A ocupação de leitos de UTI recuou para 54,69% no estado, e quatro macrorregiões de saúde avançaram para a onda verde (foto: Douglas Magno/AFP - 1/6/20)





Minas Gerais registrou queda de 9% na taxa de incidência da COVD-19 na última semana em todo o estado. Os pedidos de internação pela doença caíram 29,59% na última semana. Os dados foram apresentados ontem durante encontro do Comitê Extraordinário COVID-19, que se reúne semanalmente para discutir a situação da pandemia no estado. Ontem, 34 pacientes aguardavam vaga em unidade de terapia intensivo (UTI) para tratamento da COVID-19. Esse número chegou a ser pelo menos seis vezes maior no início de junho. A ocupação de leitos exclusivos para COVID-19 no estado está em 54,69%, e a de enfermaria em 79,03%.





De acordo com o governo de Minas, a taxa de positividade da doença também recuou para 21% em todo o estado. Com isso, as macrorregiões Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte e Oeste avançam para a onda verde, a mais flexível do plano Minas Consciente, criado para promover a retomada segura e gradual da economia. Já a macrorregião Leste do Sul progrediu para a onda amarela. Seguem ainda na onda amarela as macrorregiões Centro, Noroeste, Leste, Sul e Triângulo Norte. Nordeste e Triângulo do Sul permanecem na onda vermelha. As alterações valem a partir de amanhã.





O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ontem mostra que Minas registrou 166 mortes causadas pela COVID-19, no período de 24 horas. No total, o estado soma 50.225 mortos pelo vírus desde março de 2020. O número total de casos de infecção confirmados é de 1.954.421, sendo que 5.668 novos registros ocorreram em 24 horas. Os dados da SES mostram, no entanto, que houve uma redução de 403 casos no dia se comparado com quarta-feira, quando foram registradas 6.071 ocorrências no período de 24 horas. Os casos em acompanhamento de pessoas ainda em tratamento somam 56.954, de acordo com os novos dados do boletim. Já o número total de recuperados do coronavírus é de 1.847.242, desde o início da pandemia.





O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, ressaltou que os indicadores têm melhorado devido ao avanço no processo de vacinação, com 13,6 milhões de doses aplicadas, mas lembrou que ainda não é a hora de se descuidar.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho