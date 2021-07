PBH subdivide grupo de 35

Agente de saúde mostra dados em cartão de morador de BH: capital vacinou ontem o público de 36 anos, com posto no Corpo de Bombeiros (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quinta-feira que vai ampliar a vacinação contra a COVID-19 para pessoas de 35 anos a partir da próxima semana. Diferentemente do que vinha ocorrendo com as outras faixas etárias, esse grupo será dividido em dois e vacinado em datas diversass: os homens de 35 recebem a primeira dose do imunizante em 4 de agosto, e as mulheres, no dia seguinte (5/8). Entre hoje e próxima semana, também continuam a receber a segunda dose os moradores com comorbidades (confira o cronograma ao lado). O chamamento para completar o esquema vacinal está sendo feito de forma gradativa. Como de costume, a administração municipal orienta os moradores a conferir as unidades em que os imunizantes estarão disponíveis para cada grupo no portal pbh.com.br.





Hoje, a PBH inicia aplicação de segunda dose da vacina contra a COVID-19 em gestantes e puérperas com comorbidades; em pessoas com síndrome de Down; em pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC; e em pessoas com comorbidades de 59 anos. Amanhã será a vez das pessoas com comorbidades de 58 e de 57.





A Secretaria Municipal de Saúde, informou que na última quarta-feira (28/7) recebeu 124.170 doses de Pfizer, 38.660 de CoronaVac e 55.050 de AstraZeneca. As vacinas recebidas serão utilizadas para a aplicação de primeiras e segundas doses, de acordo com a orientação da Secretaria de Estado de Saúde.





BALANÇO





Belo Horizonte chegou à marca de 1.391.716 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose ontem. Outras 586.850 pessoas receberam a segunda. Portanto, a capital mineira vacinou 63,2% do seu público-alvo com a primeira injeção. E 28,1% desse mesmo contingente completaram o esquema vacinal. Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 16.068 aplicações de vacinas em BH: 8.321 de primeira etapa e 7.747 de segunda. A cidade recebeu 2.620.587 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.





INDICADORES DA PANDEMIA

A capital registrou a menor ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 de todo o ano de 2021 ontem. O índice está em 55%, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. No balanço anterior, marcava 57,7%. Ainda assim, o indicador permanece no patamar de alerta da escala de risco, o intermediário. Esse é o quadro desde 25 de junho. A situação continua mais grave nos hospitais da rede SUS, onde a ocupação é de 72,4%. Já nos hospitais suplementares, o dado é de 38%.





A ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com a doença também diminuiu: de 45,9% para 45,3%. Assim, permanece no nível controlado da escala de risco, abaixo de 50%, pelo quarto balanço em sequência. Essa é a segunda menor taxa de uso das vagas de enfermaria COVID-19 do ano, perdendo apenas para o balanço de segunda-feira, quando a prefeitura marcou 44,7%.





O terceiro parâmetro principal da pandemia, a taxa de transmissão do novo coronavírus, caiu de 0,89 para 0,88. Portanto, continua pelo quinto levantamento em sequência no patamar controlado. No estágio atual, cada grupo de 100 pessoas infectadas transmite o vírus a outras 88, em média.





CASOS E ÓBITO

Mais 18 mortes por COVID-19 entraram para o balanço da prefeitura ontem. Com mais essas, a cidade computa 6.220 vidas perdidas desde o início da pandemia. Já o total de casos aumentou em 656. Agora, BH totaliza 258.702 diagnósticos: 3.601 pacientes em acompanhamento e 248.881 já recuperados, além daqueles que não resistiram.





GARANTA SUA DOSE

Confira o calendário de vacinação contra a COVID-19 nos próximos dias em BH





30 de julho, hoje: segunda dose para pessoas com comorbidades de 59 anos e para gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com Síndrome de Down e aquelas com deficiência permanente beneficiárias do BPC com idades acima de 18 anos.





31 de julho, sábado: segunda dose para pessoas com comorbidades de 58 e 57





2 de agosto, segunda-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 56 e 55 anos e gestantes e puérperas sem comorbidades, com 18 anos ou mais





3 de agosto, terça-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 54 e 53 anos;





4 de agosto, quarta-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 52 a 50 anos e primeira dose para homens de 35 anos, completos até 31 de agosto





5 de agosto, quinta-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos e primeira dose para mulheres de 35 anos, completos até 31 de agosto





6 de agosto, sexta-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 47 a 42 anos





7 de agosto, sábado: segunda dose para pessoas com comorbidades de 41 a 34 anos





Fonte: PBH