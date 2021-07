Minas tem dia de céu claro com temperaturas estáveis nesta terça (27/7)

Pessoas agasalhadas que acordaram cedo para apreciar a vista da capital. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) céu deve ficar claro a parcialmente nublado em todo o estado com temperaturas estáveis e termômetros podendo alcançar os 26°C na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já a umidade do ar continua abaixo dos 30% na maior parte da Grande BH, devido a massa de ar seco que está atuando em Minas. Na capital os índices ficam em 25% e no Triângulo Mineiro, 20%. Nesta terça-feira (27/7) odeve ficara parcialmente nublado em todo o estado come termômetros podendo alcançar os 26°C na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já ado ar continua abaixo dos 30% na maior parte da Grande BH, devido a massa de ar seco que está atuando em Minas. Na capital os índices ficam em 25% e no Triângulo Mineiro, 20%.

Na Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, o dia amanheceu com céu nublado, mas não há previsão de chuvas. Além disso, no restante das áreas o sol aparece entre nuvens.

Ainda de acordo com o Inmet, mesmo com baixas temperaturas nas cidades do Sul de Minas, as geadas parecem ter dado uma "trégua" aos moradores desta Região, nesta terça (27/7).

A temperatura mínima do estado foi em Caldas, no Sul de Minas, com 2,6°C negativos e a máxima deve ser registrada no Norte, mais precisamente em Montalvânia, que pode chegar aos 33°C.

Os meteorologistas apontam que estes dias de temperaturas mais altas, será interrompido na próxima quinta (29/7), quando a nova massa de ar polar chega ao estado, trazendo novamente o frio intenso.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais