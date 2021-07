Saúde recomenda mudança de esquema vacinal de gestantes

Frasco de vacina da Pfizer: O intercâmbio dos imunizantes continua proibido para outros públicos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 30/6/21)





O Ministério da Saúde anunciou ontem uma nova recomendação para a vacinação de gestantes e puérperas contra a COVID-19. Aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca poderão tomar a segunda dose de outro tipo de imunizante para completar o ciclo vacinal. A preferência é que essa nova aplicação seja da vacina da Pfizer/BioNTech. A recomendação, até agora, era que mulheres nesse grupo esperassem o fim do puerpério – período de 45 dias após o parto – para a tomar a segunda dose. Essa orientação foi dada após a morte de uma gestante no Rio de Janeiro, cujo falecimento teria relação com o fato de ter sido tomada a primeira dose da vacina AstraZeneca. O governo fala ainda em reduzir para 21 dias a aplicação da segunda dose da Pfizer, sem data marcada para quando isso ocorrerá. Grávidas e puérperas estão no grupo de risco da COVID-19, que ontem chegou a novo patamar no país, que ultrapassou a marca de 550 mil mortes pela doença.





“O Ministério da Saúde recomendou a interrupção. E, como sabemos, com o aumento da morbidade nesse grupo, retomamos a vacinação e, hoje, apresentaremos a modificação”, explicou a secretária Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, Rosana Leite. Ela destacou, contudo, que essa situação é excepcional. Nos demais casos, a aplicação de doses diferentes em uma pessoa (chamada tecnicamente de intercambialidade) deve ser tratada como erro.





“Não é permitida a intercambialidade nos casos normais. Ainda é considerado erro de vacinação. E, quando isso ocorrer, deve ser tratado como erro vacinal e registrado no e-SUS (sistema de dados do Sistema Único de Saúde)”, disse a secretária. Para as grávidas e puérperas que ainda não se vacinaram, segue a orientação para que tenham a aplicação de doses sem o vetor viral, como CoronaVac ou Pfizer.





TERCEIRA DOSE





Na entrevista coletiva onde foi apresentada a nova orientação, a secretária responsável pelo enfrentamento à COVID-19 afirmou que a pasta não recomenda a aplicação de uma terceira dose, mas que o assunto está sendo discutido. “Essas tratativas são motivos de estudos e análises nas câmaras técnicas. Estamos planejando a vacinação do próximo ano. Isso será motivo de um fórum para que possamos debater quais serão os esquemas para o próximo ano”, informou.





VARIANTE DELTA

Perguntada sobre o crescimento de casos da variante delta do coronavírus, Rosane Leite classificou esta como “a maior preocupação do ministério no momento”. Ela lembrou que o Programa Nacional de Imunizações reforçou a vacinação em faixas e linhas de fronteira, como forma de tentar evitar que novos casos entrem por países vizinhos. A secretária reforçou que a vacinação com a primeira dose é uma estratégia fundamental para combater a disseminação do vírus e para evitar que as pessoas tenham quadros evoluindo para situações graves ou para mortes. Rosana Leite disse que a previsão da pasta para agosto é receber 63 milhões de doses. Diante da chegada de mais remessas, o ministério também avalia a possibilidade de redução do intervalo entre a primeira e segunda dose.





Balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde informou que o número de casos da variante Delta do novo coronavírus subiu para 169. Na atualização divulgada na sexta-feira, o número estava em 143. Deste total, 13 pacientes tiveram quadro grave e morreram em decorrência da COVID-19.





O local com mais registros até o momento foi o Rio de Janeiro, com 88 casos mapeados. O Distrito Federal teve um salto e assumiu o segundo lugar, com 30 casos, contra seis na sexta-feira. Em seguida, vêm São Paulo com 15, Paraná com 13, Maranhão com sete, Santa Catarina com cinco, Goiás com quatro, Rio Grande do Sul e Pernambuco com três cada e Minas Gerais com um.





O ministério reafirmou que orienta estados e municípios a ampliar o sequenciamento genômico para detectar variantes. Além disso, são recomendações a notificação imediata dos casos e o isolamento dos infectados .





ÓBITOS

O país ultrapassou ontem a marca de 550 mil mortos pela COVID-19. O balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde registra 550.502 mortes acumuladas desde o início da pandemia. Em 24 horas, desde o boletim divulgado no domingo, foram registrados 578 óbitos. Novos 18.999 diagnósticos foram computados em 24 horas. Esse dado eleva para 19.707.662 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. O balanço apontou também 758.593 pacientes em acompanhamento e 18.398.567 recuperados da doença.





Os estados com mais mortes são: São Paulo (137.273), Rio de Janeiro (58.452), Minas (49.869), Paraná (34.502) e Rio Grande do Sul (33.059). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.797), Roraima (1.830), Amapá (1.897), Tocantins (3.472) e Alagoas (5.746).





CORONAVÍRUS NO BRASIL

Casos confirmados: 19.707.662





Recuperados: 18.398.567





Em acompanhamento: 758.593





Mortes: 550.502





