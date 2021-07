Brasil confirma 1.424 óbitos em 24 horas

Profissional de saúde cuida de pacientes em hospital de Porto Alegre: número de casos de COVID-19 chegou ontem a 19.473.954 no Brasil (foto: Sílvio Ávila/AFP)





O total de pessoas infectadas com o novo coronavírus chegou a 19.473.954 no Brasil. Entre terça-feira e ontem, foram registrados 54.517 novos diagnósticos positivos de COVID-19. Na terça, a soma de casos acumulados era de 19.419.437. Ainda há 722.177 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves. Nas últimas duas semanas esse índice vem caindo progressivamente. Até ontem, a pandemia matou 545.604 pessoas. Entre ontem e hoje, as secretarias estaduais e municipais de Saúde confirmaram mais 1.424 mortes. Ontem, a soma de óbitos estava em 544.180. As autoridades de saúde ainda investigam 3.457 mortes. Isso porque muitas vezes o diagnóstico de COVID-19 só é obtido após o falecimento do paciente.





As informações foram divulgadas ontem pelo Ministério da Saúde em sua atualização diária. A pasta consolida dados enviados pelas secretarias estaduais de Saúde sobre casos e mortes relacionados à COVID-19. Os dados do estado do Ceará não foram atualizados. O número de pessoas que se recuperaram da doençla somou 18.206.173. No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (135.973), Rio de Janeiro (57.856), Minas Gerais (49.233), Paraná (33.992) e Rio Grande do Sul (32.831). Na parte de baixo da lista estão Acre (1.791), Roraima (1.823), Amapá (1.887), Tocantins (3.429) e Alagoas (5.685).





O total de doses de imunizantes disponíveis no país chegou a 164.478.404 segundo informações do Ministério da Saúde. Foram aplicadas até ontem 126.661.797 doses, entre primeira injeção e reforço.