Suspeito põe fogo em onze veículos e idosos inalam muita fumaça

Cinco carros e seis motos foram incendiados no Bairro Colégio Batista, em Belo Horizonte. Parte dos automóveis estava na garagem de um casal de idosos. (foto: CMBH/Divulgação)









Parte dos automóveis estava na rua, os demais estavam estacionados na garagem de um casal de idosos - uma mulher de 89 anos e um homem de 96. Ambos inalaram fumaça e tiveram que ser hospitalizados. A senhora já foi liberada, mas o marido dela continua internado.





A PM ainda não tem pistas do paradeiro do autor dos ataques. Câmeras de segurança instaladas na região podem ajudar na identificação. A motivação do crime também pemanece desconhecida.

A Polícia Militar (PM) procura um homem suspeito de atearem cinco carros e seis motocicletas no Bairro Colégio Batista, Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (19/7).