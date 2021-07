Itabirito disponibiliza lista de cadastros para vacina contra a COVID

Uma lista com o nome de todos os cadastrados para a vacina contra a COVID-19 já está disponível para consulta no site da Prefeitura de Itabirito (foto: Rodrigo Nunes/MS) Com o discurso de transparência às ações da gestão pública em relação à pandemia, a Prefeitura de Itabirito, na Grande BH, passou a disponibilizar a relação completa de cadastrados para a vacinação contra a COVID-19 na cidade.



A lista pode ser acessada no



Os demais dados pessoais fornecidos durante o cadastro não serão disponibilizados, visando o sigilo das informações, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. pode ser acessada no site da prefeitura e a relação constará apenas os nomes completos das pessoas por ordem alfabética.Os demaispessoais fornecidos durante o cadastro não serão disponibilizados, visando o sigilo das informações, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.



A prefeitura exige, no momento da aplicação da vacina, que os dados como idade e residência no município, bem como comorbidades e eventual vinculação a grupos prioritários, sejam previamente comprovados com documentos, a fim de garantir o recebimento da dose.



"Vale destacar que o cadastro reafirma um dos pilares da atual administração, que é a disponibilização de serviços públicos on-line, mas sem se esquecer daqueles que não têm acesso à internet. Nossos servidores das Unidades Básicas de Saúde estão à disposição para apoiá-los na realização desse cadastro presencialmente", comenta o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira.



A Secretaria Municipal de Saúde abriu cadastro para a população em geral para vacinação de pessoas a partir de 18 anos, com e sem comorbidades, que ainda não receberam a vacina contra a COVID-19.



O formulário pode ser acessado A Secretaria Municipal de Saúde abriu cadastro para a população em geral para vacinação de pessoas a partir de 18 anos, com e sem comorbidades, que ainda não receberam a vacina contra a COVID-19.O formulário pode ser acessado neste link da prefeitura até a próxima quinta-feira (22/7).



Também foi reaberto o cadastro para vacinação de caminhoneiros; trabalhadores da educação e saúde; trabalhadores do transporte coletivo e industriais; trabalhadores do transporte ferroviário, metroviário, aéreo e aquaviário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; além de grávidas e puérperas que estejam amamentando até 45 dias de vida da criança.



Segundo a Prefeitura de Itabirito, as pessoas que não têm acesso à internet poderão realizar o cadastramento, de maneira presencial, na UBS de referência da região.



Já os moradores da zona rural não precisam realizar cadastro para receberem a vacina contra a COVID-19.



Segundo dados divulgados na última quinta-feira (15/7) pela Secretaria Municipal de Saúde, das 34.789 vacinas contra a COVID-19 recebidas, Itabirito já aplicou 28.273 doses.



O boletim epidemiológico de domingo (18/7) somou 12.687 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 12.492 recuperados e 146 mortes pela doença.