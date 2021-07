Minas vai criar rede de proteção a turista

Santuário do Caraça, um dos principais pontos turísticos do estado, que pretende reforçar segurança (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/3/21)





Quem viaja a passeio no fim de semana, em férias ou num rápido bate e volta quer o máximo de tranquilidade para curtir os dias de descanso. Com o objetivo de garantir o sossego dos viajantes, começa, em Minas Gerais iniciativa para promover a segurança pública, a cultura e o turismo nos municípios, com o lançamento, pelo governo estadual, da Rede Integrada de Proteção ao Turismo.





O primeiro passo está no termo de cooperação técnica firmado na sexta-feira, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Segundo informações divulgadas à imprensa, serão desenvolvidas ações como a mobilização de representantes de órgãos públicos, instituições, empresas das localidades envolvidas com o turismo, além das comunidades locais para, juntos, proporem soluções para a melhoria da segurança e da qualidade de vida da população.





“Somos o estado com o maior número de estâncias hidrominerais, o maior número de cidades históricas, de represas que têm atividades, parques ecológicos, temos uma culinária diferenciada e um povo acolhedor, temos tudo. E a segurança caminha junto com o turismo. Somos um estado que está entre os mais seguros do Brasil. E quem viaja quer tranquilidade, quer paz para andar na rua”, destacou o governador Romeu Zema.





Retomada





O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, destacou a importância do projeto para a retomada do turismo no estado. “A criação da Rede Integrada trará mais segurança para os destinos turísticos de Minas e, consequentemente, vai potencializar as atividades relacionadas ao turismo nas regiões implantadas”, afirmou.





O comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, informou que a redução recorde nos índices de criminalidade no estado irá contribuir nesse processo. “O projeto vai permitir a redução do medo do crime, divulgando a sensação de segurança que o nosso estado tem e permitindo que mais pessoas possam passear em nossa Minas Gerais para conhecer nossas belezas naturais e nosso acervo cultural”, afirmou.





De acordo com a Secult, serão conduzidas capacitações com integrantes da Secult e da PMMG dentro de temas relacionados ao turismo e à atividade turística e sobre as ações da PMMG em prol do turismo e da comunidade local. As capacitações se darão por meio de reuniões on-line e, posteriormente, pela plataforma EAD da Secult.





Estão ainda previstos webinários para difundir os objetivos da Rede e esclarecer dúvidas a respeito de sua atuação. As redes de turismo protegido serão constituídas conforme demanda das cidades e destinos turísticos. Para solicitar a implantação de uma rede, a localidade deve cumprir alguns critérios: ser um município turístico, integrar a Política de Regionalização da Secult, ter Conselho Municipal de Turismo ativo e estar cadastrada na Plataforma Integrada do Turismo. O pedido para ingressar na Rede Integrada de Proteção ao Turismo pode ser feito por estabelecimentos, associações e municípios mineiros pelo telefone (31) 3915-7900.