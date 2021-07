Após queda de internações, Contagem desativa leitos exclusivos para COVID

Melhoria nos indicadores epidemiológicos viabiliza desativação de leitos em Contagem (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação) Contagem anunciou nesta sexta-feira (16/7) que desmobilizou cerca de 85 leitos exclusivos para A Secretaria de Saúde deanunciou nesta sexta-feira (16/7) quecerca deexclusivos para COVID-19 . A desativação foi possível após o número de internações apresentarem queda na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





“Neste momento estamos com uma demanda por leito muito baixa, porque os indicadores melhoraram. Nós temos uma velocidade de transmissão de 0,84%, e neste contexto, a gente reduziu os leitos, até para não gerar dano ao erário”, esclarece o secretário de Saúde, Fabrício Simões.

Contagem, que está na onda amarela do Programa Minas Consciente, possui uma taxa de ocupação de 60% de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 81% para enfermaria.

“Não faz sentido manter 50 leitos se eu não tenho paciente para colocar lá. Reduzimos os leitos, porque não existe demanda”, complementa o secretário.

Entretanto, a secretaria assegura que a medida não afetará o atendimento a quem precisa de cuidados intensivos, uma vez que os equipamentos que compõem uma estrutura de leito estão disponíveis para a remontagem, caso os indicadores epidemiológicos voltem a piorar.

“Contagem está pronta para abrir novos leitos, caso seja necessário e ocorra mudanças nos indicadores. É importante lembrar que no auge da segunda onda, o município chegou a disponibilizar 195 leitos. Atualmente, nós estamos com 110”, assegura.

Pandemia em Contagem

Conforme o boletim mais recente da prefeitura, divulgado nesta quinta-feira (15/7), a cidade registrou 41.460 casos confirmados de COVID-19 e 1.762 óbitos em decorrência da doença, desde o início da pandemia.





O município segue vacinando

idosos a partir de 60 anos

pessoas com Síndrome de Down, de 18 a 59 anos

pacientes com insuficiência renal que fazem diálise, de 18 a 59 anos

pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos

gestante e puérperas com comorbidade

forças de segurança

trabalhadores da Educação das redes privadas e públicas que atuam em Contagem

trabalhadores do transporte aéreo e do transporte coletivo

trabalhadores da saúde

trabalhadores da limpeza urbana

detentos

quilombolas

pessoas com 40 anos

A vacinação dos idosos moradores de Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e pessoas com deficiência moradoras de lares inclusivos já foi concluída.

De acordo com a Secretaria da Saúde, até esta quarta-feira (14/7), o município vacinou 74.275 pessoas com a 2ª dose e 14.544 com a dose única. O número total de pessoas que receberam apenas a primeira aplicação é de 252.956.