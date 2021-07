Zema recua depois de dizer que vacinaria adolescentes sem aval

Governador afirmou que imunizaria jovens de 12 a 17 anos ''mesmo que o Ministério da Saúde não concorde'', mas depois disse que vai seguir o PNI (foto: Fábio Marchetto/SES-MG - 2/6/21)





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), recuou pouco depois de anunciar que planejava vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos em Minas, mesmo sem aval do governo federal. O gestor, que visitou a Zona da Mata mineira ontem, reforçou que negocia compra da vacina russa Sputnik V, mas disse que vai respeitar o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ontem, chegou ao estado uma nova remessa, com 379.750 doses da vacina da AstraZeneca,.





“Estamos negociando o prazo de entrega (da Sputinik V) e hoje temos que acompanhar o Plano Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde”, afirmou Zema logo após participar da inauguração de uma nova sede da Unidade Regional de Juiz de Fora da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG).





Mais cedo, Zema havia afirmado que o governo estadual encomendaria vacinas para imunizar adolescentes "mesmo que o Ministério da Saúde não concorde". "Já pleiteamos ao Ministério da Saúde que esse público seja incluído tão logo o grupo acima de 18 anos tenha o processo de imunização feito", disse à "Rede Tribuna de Comunicação".





De acordo com o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, a negociação é de 428 mil doses da Sputnik V. “Estamos em tratativas finais com o governo russo para entrega no mês de julho", disse. "Sobre a vacinação abaixo de 18 anos, tivemos reunião com Marcelo Queiroga, e o Ministério da Saúde se comprometeu a divulgar, nas próximas semanas, calendário para vacinação de adolescentes com comorbidades e depois os demais , ampliando o PNI”, afirmou.





HOSPITAL REGIONAL





Ainda na cidade da Zona da Mata, Zema anunciou que o governo de Minas entrou em acordo com a prefeitura do município para que as obras do Hospital Regional sejam retomadas. Para isso, será efetuada a dação do terreno, assim como as benfeitorias já realizadas no espaço, da prefeitura ao Estado, em contrapartida de uma dívida do município com o governo mineiro.





Os recursos para a conclusão do equipamento de saúde serão provenientes do Termo de Medidas de Reparação assinado entre Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), Estado e a Vale.