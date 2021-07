Dia de esperança e saudade

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Faz quatro meses que Gilcineia Fernandes (foto) perdeu o filho para a COVID-19. Portador de diabetes, ele morreu aos 41 anos. Ontem, a idosa de 61 anos foi uma das pessoas vacinadas com a segunda dose do imunizante da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) em Belo Horizonte. "É um alívio muito grande. A dor que eu carrego é diária e muito pesada. Eu não posso lembrar dele que me emociono", disse, com os olhos marejados, a moradora do Bairro Floresta, na Região Leste da capital. Gilcineia compareceu logo cedo ao Centro de Saúde Marco Antônio Menezes, na Avenida Petrolina, Bairro Horto Florestal, na mesma região da cidade. A fila na unidade era formada por aproximadamente 20 pessoas por volta das 9h. "Foi até rápido. Tomei a primeira dose aqui e a segunda também", contou a idosa, que seria a próxima imunizada quando a reportagem esteve no local.