'The Google' é indiciado por homicídio culposo no Granja de Freitas, em BH

(foto: Mais um crime por motivo fútil é apurado pelos policiais da Homicídios)

Um, indentificado pela alcunha de “The Google”, cujo primeiro nome é Mairon, foi indiciado pela Polícia Civil como sendo o autor do assassinato de Gabriel Gutemberg Soares, de 26 anos, morto com sete tiros. O crime ocorreu no dia 2 de abril deste ano, no Bairro Granja de Freitas, em Belo Horizonte.

O caso foi apurado peloEstadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), tendo à frente a delegada Michelle Campos, que informa que o crime foi cometido por motivo fútil e sem dar chance de defesa à vítima.

“O suspeito pensava que a vítima, que era seu amigo, teria hackeado uma página digital sua. No dia do crime, Gabriel foi surpreendido em via pública, quando repentinamente o suspeito efetuou vários tiros contra ele, atingindo-o com sete disparos. Ainda durante a ação, o suspeito feriu acidentalmente outro amigo, que acompanhava a vítima”, diz a delegada.

Segundo a investigação, vítima e suspeito do crime eram amigos há muitos anos. “O crime gerou uma grande comoção, pois a vítima era um jovem querido por sua vizinhança, sendo que o investigado, desde a data do fato, não retornou mais ao bairro onde vivia”, conta Michelle.

O suspeito, que ainda está foragido, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado consumado e por homicídio tentado. Foi feito um pedido de prisão preventiva do homem.