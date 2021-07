Suspeito de abusar de criança de 2 anos, homem é espancado em BH

Ocorrência foi registrada no Bairro Ouro Preto, Região da Pampulha (foto: Google Maps)









Posteriormente, mãe e filha se encontraram casualmente com o vizinho na rua. A criança, então, apontou para ele e descreveu uma série de abusos. Ela contou à mãe que o suspeito acariciou sua genitália, ficou nu e simulou masturbação na frente dela.





Diante do relato, a mãe confrontou o suspeito no mesmo momento. Revoltada, a vizinhança o agrediu com socos e pauladas.



O homem nega o crime e afirma que foi atacado injustamente. Ele foi levado à UPA Santa Terezinha, também na Pampulha, com escoriações e um corte no nariz. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, na Avenida Barbacena, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Um homem de 34 anos foipor popularesna noite dessa segunda-feira (12/7) no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha. Ele teria abusado de uma menina de 2 anos.