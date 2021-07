Festa para a volta às salas

Rafael Xavier, de 10 anos, do 5º ano do ensino fundamental, era um dos mais animados no retorno às salas da Escola Estadual Professor Batista Santiago (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Nem parecia segunda-feira na entrada da Escola Estadual Professor Batista Santiago, no Bairro Santa Mônica, Região da Pampulha. Na instituição, reaberta após mais de um ano de aulas remotas, o clima entre os estudantes era de recreio. “É muita adrenalina! Estava com muita saudade da escola, principalmente dos meus amigos!”, disse Rafael Xavier, de 10 anos, do 5º ano do ensino fundamental.

As atividades presenciais foram retomadas a partir de ontem em 121 escolas estaduais da capital mineira para jovens do 1º ao 5º anos. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), as unidades reúnem 34 mil crianças e adolescentes, além de 1,5 mil professores. Em todo o estado, mais de 800 municípios foram autorizados a reabrir as portas à comunidade escolar.

Laura Gabriela, de 11 anos, chegou correndo à porta do colégio. “Não via a hora de voltar. Pena que a gente não pode abraçar ninguém!”, lamentou a menina, empolgada ao rever as funcionárias que recebiam os alunos na porta da instituição.

O pai da garota conta que a euforia começou ainda no domingo. “Ficou o dia inteiro falando no retorno. Hoje acordou mais cedo que eu, me chamando para ir à padaria para comprar os pães do café da manhã. Estava com medo de se atrasar”, relata o técnico de manutenção.

HÍBRIDO A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Izabella Cavalcante Martins, estima que metade dos 308 mil alunos das escolas reabertas em Minas tenham voltado às salas de aula. Ela explica que a retomada ocorre no formato híbrido, no esquema de revezamento semanal: uma semana de atendimento presencial seguido de uma semana de atendimento remoto.

Cada sala acomoda, no máximo, oito alunos. O distanciamento entre as carteiras é de dois metros, marcado por faixas zebradas. O intervalo, assim como o lanche, é feito dentro da sala. O empréstimo de material é vetado entre as crianças. O uso de máscaras é obrigatório para todos os presentes no ambiente escolar.

“Há muita segurança, as escolas estão preparadas. Todas elas seguiram um checklist que foi elaborado pela Secretaria de Educação a partir dos protocolos de saúde, e receberam recursos de manutenção e custeio para compra de material, manutenção do espaço e também para pequenos reparos onde fosse necessário”, ressalta Cavalcante.

Para as famílias que não se sentem seguras para o retorno, a subsecretária pondera que a alternativa é continuar usando as ferramentas remotas disponibilizadas pelo estado. No caso, o aplicativo Conexão Escola, o programa de TV “Se liga na educação”, exibido todas as manhãs na Rede Minas, bem como o material impresso e on-line.

MUNICÍPIOS MINEIROS A SEE-MG calcula que 751 colégios do estado tenham sido reabertos. Oitocentos municípios estão autorizados à retomada, mas apenas 127 aderiram à proposta até o momento. Não ficou claro se as demais 673 prefeituras impuseram restrições ao retorno, que não é obrigatório.

Das 14 macrorregiões mineiras, quatro estão na onda vermelha (fase mais restrita da flexibilização) e, portanto, autorizadas a retomar as aulas presenciais do 1º ao 5º anos. São elas: Nordeste, Noroeste, Triângulo do Sul e Sul, com 301 escolas estaduais espalhadas por 45 cidades.

A região Leste do Sul, que abrange 53 municípios, também está na fase vermelha, mas manterá as escolas fechadas, pois apresenta cenário epidemiológico e assistencial desfavorável.

As regiões Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Norte, Oeste e Triângulo do Norte, avançaram na semana passada para a onda amarela. Com 297 escolas distribuídas por 56 cidades, as localidades já podem iniciar as atividades do 1º ao 9º anos do ensino fundamental, o que deve ocorrer de forma gradativa.

Na macrorregião Sudeste, que já estava na onda amarela havia mais tempo, e no Vale do Aço, que já migrou para a onda verde, estágio mais avançado da flexibilização, as aulas presenciais foram ampliadas a partir de hoje, com retorno dos alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Juntas, as duas áreas reúnem 26 municípios, com 153 escolas.

A retomada foi anunciada pelo governador Romeu Zema (Novo) em 1º de julho, depois da avaliação do Comitê Extraordinário COVID-19. De acordo com ele, a decisão se deu com base na queda de 22% da incidência da doença na última quinzena de junho e de 9% na última semana. Na ocasião, ele também citou a redução de 22% nas solicitações de internações.

BELO HORIZONTE A capital mineira não aderiu ao Minas Consciente. Os atuais indicadores da cidade, contudo, a posicionam na onda amarela, que possibilita o retorno dos jovens do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Ontem, foram convocadas apenas as crianças do 1º ao 5º anos. A SEE-MG não informou quando as demais turmas serão admitidas.

Na rede municipal, a prefeitura já autorizou a reabertura paraa educação infantil e para o ensino fundamental. As escolas particulares já acolhem alunos até o 9º ano. Na rede pública, estudantes até o 5º ano já voltaram a frequentar as escolas. Os do 6º ao 9º serão chamados a partir de 5 de agosto.