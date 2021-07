Contagem notifica ao menos 10 mil proprietários de terrenos por sujeira

Um dos terrenos notificados em Contagem. Proprietário terá 30 dias para limpar área e regularizar situação (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Ainda que o número de casos de dengue este ano esteja em uma situação mais controlada em relação ao ano passado, a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou a notificar nesta segunda-feira (12/7) cerca de 10 mil proprietários de terrenos que estão sujos e que podem ser potenciais criadouros do mosquito Aedes Aegypti, que transmite a dengue, zika vírus e chikungunya.

De acordo com o gerente de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH), Valdecir Júnior Fernandes, além de publicação em Diário Oficial das notificações, as cartas enviadas pelos Correios foram encaminhadas para o endereço do responsável do imóvel de acordo com a base de dados do cadastro imobiliário do município.

"O objetivo é que cada um dos proprietários façam a limpeza e cercamento dos terrenos em um prazo de 30 dias. Após a finalização do prazo, nossas equipes voltam para verificar se as medidas foram determinadas", disse.

Em caso de descumprimento, os proprietários estarão sujeitos ao pagamento de multas em valores determinados pelo município, que podem variar de R$ 570 a R$ 2.850.

A cidade tem, até o começo de julho, 67 casos confirmados de dengue. Em 2020 todo, foram 743 confirmações.