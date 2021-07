Autuado loteamento clandestino próximo a represa em Contagem

Marcação de terrenos para comercialização não tem autorização, segundo prefeitura (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)



Uma denúncia anônima levou os agentes do Grupamento de Policiamento Ambiental (GPA) da Guarda Civil da cidade até a Rua Retiro das Aves. Na área, de grande extensão, várias máquinas estavam abrindo ruas e dividindo lotes.



O local não poderia ser ocupado por fazer parte da PPA de Vargem das Flores.



Dois homens, que se apresentaram como o topógrafo e o advogado da proprietária do terreno, confirmaram que se tratava de um "parcelamento" de terra - ou seja, divisão para comercialização futura de lotes.



Porém, os homens não apresentaram licença ou qualquer outro documento municipal que autorizava a intervenção.



A fiscalização então notificou e emitiu um auto de infração, que vai determinar uma multa aos responsáveis caso prossigam com a ideia de transformar a área em loteamento. O valor ainda não foi estimado, pois depende de análises como a quantidade de mata nativa que foi retirada, árvores derrubadas e o tamanho real do lote.



Como o nome da proprietária não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizá-la para ter mais explicações e detalhes sobre a autuação.

Reservatório de água

A região, além de ser de preservação ambiental, também faz parte de um grande sistema para abastecimento de água criado na década de 1960 para suprir uma demanda de Contagem.



A barragem construída no Rio Betim está na divisa entre as duas cidades e também responde ao abastecimento de parte de Belo Horizonte. O volume da represa é de mais de 29 milhões de metros cúbicos de água.



Os terrenos em volta se tornaram uma grande moeda na disputa imobiliária da região.



Há duas semanas, a equipe de fiscalização da prefeitura de Contagem notificou e paralisou ocupações irregulares que aconteciam no final da Alameda das Amoreiras, na antiga "Fazenda Várzea do Sapé".



O Comitê de Fiscalização de Contagem (Comfisc) tem fiscalizado constantemente a área para evitar a ocupação desordenada e a degradação ambiental do trecho.

