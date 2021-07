Famílias de BH recém-chegadas à rua narram angústia de viver ao relento

Retrato da vulnerabilidade: de acordo com projeto da UFMG, capital tem 8.840 pessoas vivendo ao relento, 20% a mais que o estimado em 2019 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.a press)

Primeiro, vem o corte drástico da renda, normalmente provocado pela perda do emprego de um ou mais integrantes da família. Algum tempo depois, a cruel escolha entre necessidades básicas: moradia ou alimentação. O desfecho é tão implacável, quanto triste: barracas montadas nas calçadas, colchões sob marquises, mudanças para ocupações precárias.

Esse é o roteiro padrão dos relatos de inúmeras famílias que passaram a morar nas ruas de Belo Horizonte desde o início da pandemia. Um total estimado em 8.840 pessoas pelo Projeto Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais, em relatório publicado em abril deste ano. Se esse grupo formasse uma cidade, teria mais habitantes que a população individual de 450 municípios mineiros, e equivaleria ao número de moradores estimado pelo IBGE para Coluna, no Vale do Rio Doce.

É um contingente 20% maior em relação aos registros do fim de 2019, quando os mesmos pesquisadores contabilizaram 7.390 cidadãos vivendo ao relento na capital. O levantamento foi feito com base em dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os dados divergem dos cálculos da prefeitura. Segundo o último censo municipal, divulgado em janeiro de 2020, há 4,6 mil sem-teto na capital mineira. Os estudiosos da UFMG, contudo, contestam o município e alegam que os cadastros da Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania estão desatualizados.

Esse aumento da população vulnerável também é notado por entidades de assistência e movimentos sociais. No Canto da Rua Emergencial, projeto aberto em junho na Serraria Souza Pinto, Centro de BH, a coordenadora Claudenice Rodrigues diz receber cerca de 30 novos desabrigados diariamente.

Na Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, outra instituição em que a assistente social atua, o movimento dobrou. “Até o início de 2020, atendíamos em torno de 350, 400 pessoas por dia. Atualmente, já são mais de 800. Também notamos que as condições de quem já vivia na rua pioraram. Está mais difícil achar trabalho, e a concorrência por doações aumentou. A pandemia veio como um trator sobre essas pessoas”, compara Claudenice.

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.a press)

"Ninguém imagina. Até que acontece"

Entre 29 de junho e 1º de julho, a equipe do Estado de Minas percorreu diversos pontos da cidade, onde foi fácil encontrar pessoas dos mais variados perfis recém-chegadas às ruas.

Uma delas é Daniel Fidelis, de 24 anos. Há cerca de três meses, ele passa as noites em colchões posicionados em passeio público da área hospitalar, próximo à Avenida Alfredo Balena. Pai de uma filha de 1 ano, o rapaz conta que perdeu o emprego durante a pandemia. Sem dinheiro para custear despesas dentro de casa, conta que acabou expulso pelos parentes.

“Esta é uma situação em que ninguém se imagina. Até que acontece. Enquanto você está com a sua casa, com o seu lugar para morar, você nunca pensa: 'Olha, isso pode acontecer comigo'. Sua ficha só cai depois que você está nessa situação”, descreve o rapaz.

Sem trabalho, ele tem sobrevivido principalmente da venda de balas. A renda, no entanto, mal cobre as despesas básicas. Para se alimentar, tomar banho e lavar roupas, precisa recorrer à unidade de assistência emergencial Canto da Rua, na Serraria Souza Pinto.

“O pior momento é à noite. Não tem como explicar, não tem como dizer. Você passa o dia inteiro carregando o mundo nas costas. Você carrega ofensas, carrega mau olhado, carrega brigas, energias negativas, humildade, amor, preconceito, muitas coisas. Na hora em que você se deita ali no colchão, no chão, cai a ficha : ‘Estou dormindo no Centro de Belo Horizonte’. Seu mundo cai em cima de você. Imagina o peso de um mundo caindo nas suas costas quando você vai dormir? É uma coisa que dói muito”, descreve.

As angústias de Daniel também estão registradas em letras de rap, que ele compõe desde os 9 anos. “Posso dar uma palinha para a câmera?”, pergunta o rapaz à reportagem, já emendando os versos.

“Cê tá ligado que o bagulho é muito louco, mano, presta atenção/A pandemia veio agitando muito o coração/Muita gente que achou que ia se levantar/Com essa coisa ruim, começou a se afundar/Eu vou te explicar, agora, eu te falo/A cachaça está salvando todos esses intervalos/Eu vou te falar, preste muita atenção/Meu coração chora de hoje estar dormindo no chão/Mas tenho fé de que, um dia, uma king size eu vou portar/Meu carro, eu vou comprar/e eu vou me levantar/Porque é Deus que me ajuda e sempre vai me salvar.”

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.a press)

"Acho que virou a chave do mundo”

Aos 64 anos, Ari* ainda se lembra da sensação de dormir em camas confortáveis e dirigir bons carros. Ex-gestor comercial de grandes cervejarias e montadoras, ele estava desabrigado havia cerca de duas semanas quando foi entrevistado na rua pelo equipe do EM. Agora, tem passado as noites sob o Viaduto Santa Tereza, no Centro da capital. Do passado bem-sucedido, restaram a pasta de executivo e a calça social. E as lembranças.

“Eu sempre trabalhei com vínculo empregatício. Sempre na área comercial, ininterruptamente. Até que a idade foi chegando. Fiquei desempregado antes da pandemia mas, quando ela chegou, o emprego desapareceu. Então eu calcei as sandálias da humildade e estou procurando a ajuda possível”, relata.

O último emprego de Ari foi como gerente regional de uma grande companhia do ramo de bebidas. Ao ser demitido, ele conta que recebeu as indenizações trabalhistas e decidiu apostar na venda de cervejas.

“Até que, numa dessas operações, uma das distribuidoras que trabalhava comigo fechou as portas. E foi aí que eu perdi todo o capital que tinha da minha rescisão e começou a minha queda vertiginosa”, descreve.

Sem dinheiro para pagar o aluguel, entregou o apartamento onde morava e se viu sem teto. Ele diz que já foi casado e tem dois filhos jovens. “Um é formado em Ciências Sociais na UFMG e outro está no segundo período da Escola de Música, também na universidade. Mas eu não quero que eles saibam que estou nessa situação. Ficariam muito abalados.”

A luz no fim do túnel, projeta, chega em fevereiro do ano que vem, quando completa os requisitos para se aposentar. Até lá, ele segue buscando uma ocupação que lhe garanta alguma renda. “O que eu espero nesta altura da vida? Ter a qualidade de vida possível, dentro de uma realidade que eu acho que é diferente da que eu estava pensando anos atrás. Mudou tudo, acho que virou a chave do mundo”, reflete.

(*Nome fictício para preservar a identidade, a pedido do entrevistado)

Vivendo debaixo da “proteção do Brasil”

Roger Dias

Se a situação é péssima para quem acabou de chegar às ruas, é ainda pior para quem já vivia nelas. Gente como Alexandre Cota Ferreira, de 46 anos, que há pelo menos três anos “mora” com a mulher na esquina da Praça Raul Soares com a Avenida Bias Fortes, no Centro da capital, enfrentando falta de emprego, fome e o frio do atual inverno. Ironicamente, uma Bandeira do Brasil, com cerca de 10 metros de largura, é o que lhe serve de teto há vários dias.

“Sempre que acho algo que me interessa, pego para ajudar a ‘formar’ minha casa. Essa bandeira eu achei dentro da caçamba de um lixo do lado do Mercado. O pessoal me pergunta se é por causa do futebol, mas eu explico direito, que é para nos proteger do frio. Muitos gostam de tirar foto e ficam me conhecendo. Fiquei amigo de muitos por causa da bandeira”, conta Alexandre, sorrindo.

Debaixo do símbolo nacional vive também a mulher dele, Jaqueline Valença, de 32, natural do Rio de Janeiro, além de um gatinho de estimação. Em abril, nasceu Jordan (bebê batizado em homenagem ao astro do basquete norte-americano Michael Jordan), que hoje vive em num abrigo do município com outros dois filhos dela, de outro casamento.

Alexandre sobrevive de reciclagem, lavagem de carros e “bicos” na região, além de moedas dadas por pessoas que passam pelo local. Do passado, além das lembranças dos trabalhos em lava-jato, como repositor de um sacolão e como auxiliar de pedreiro – e também de alguns “escorregões” e problemas com a lei –, traz o desejo de ter um lugar digno para passar as noites. “Quero uma moradia e os benefícios da maternidade do governo. Não recebemos nenhum até hoje, nenhum auxílio na pandemia. A prefeitura também não deu conta de nos atender. Minha intenção é registrar o meu filho e os da Jaqueline e ter uma casa para viver do nosso sustento”, resume ele, agora já vacinado, com a mulher, contra a COVID-19.