Corrida para atingir meta de vacinação

Montes Claros fez o mutirão Arraiá VacinaMoc, com 60 horas de aplicação de doses sem parar. Lá já são vacinados os de 34 a 30 anos (foto: Prefeitura de Montes Claros/Divulgação )





O volume de prefeituras abrigadas em Minas Gerais faz o estado, que até ontem aplicou a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em 36,94% do seu público-alvo, viver fases diferentes na corrida pela imunização. Enquanto Belo Horizonte protegeu a população de 44 anos ontem, Confins, na Região Metropolitana, localizada a apenas 40 quilômetros da capital, já aplica doses em pessoas de 27.





Mais distante, no Norte do estado, Montes Claros adotou uma estratégia criativa para acelerar a imunização: o “Arraiá VacinaMoc”. Trata-se de um mutirão iniciado na sexta que só termina no fim da noite de hoje: 60 horas de vacinação sem parar. Até a tarde de ontem, 10 mil injeções haviam sido aplicadas, de acordo com a chefe da Vigilância Epidemiológica da prefeitura local, Aline Lara Cavalcanti Oliva.





Pessoas de até 34 anos se protegeram, mas o objetivo é chegar até as pessoas de 30. O trabalho envolve quase 500 pessoas. Durante a madrugada de ontem, por volta das 4h, uma fila de carros se formou no drive-thru da vacinação no Montes Claros Shopping. O morador, para receber o imunizante, deve apresentar o documento pessoal, o cartão de vacinação e o comprovante de endereço.





“O nosso principal objetivo é o avanço da imunização. Queremos aumentar a velocidade da vacinação para alcançar o maior número possível de pessoas imunizadas contra a COVID-19 em nossa cidade”, afirma a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta.





Em Carangola, na Zona da Mata, a campanha também está na quinta marcha. Na sexta, a cidade imunizou pessoas de 24. "É um marco importante pra população. Mesmo vacinado, a gente continua (pedindo) conscientização no uso da máscara e distanciamento social, que são muito importantes. Também pedimos para as pessoas que não vieram tomar a segunda dose que venham", afirma o secretário municipal de Saúde de Carangola, Ralph Machado.









Em Belo Horizonte, a engenheira civil Karla Minafra chegou cedo e recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Na quinta, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou a antecipação do calendário de vacinação. Segundo o gestor estadual, a nova previsão é de que todos os adultos maiores de 18 anos sejam vacinados até setembro. A previsão anterior era para alcançar esse passo em outubro. A ideia do governo é aplicar a primeira vacina em todas as pessoas a partir dos 40 em julho. Em agosto, a campanha avança para aqueles entre 25 e 39. Já em setembro, a ideia é proteger a população de 18 a 24.





Uberlândia acelera

e fila anda em BH





Uberlândia anunciou a abertura de mais um ponto de vacinação contra a COVID-19 e pretende vacinar 26 mil pessoas neste fim de semana. A operação volta com a aplicação de imunizantes contra o coronavírus por meio de drive-thru no centro administrativo, além dos postos de vacinação na Arena Sabiazinho e em um ginásio local. Segundo a prefeitura, a estratégia é ampliar a vacinação contra a doença para grupos contemplados pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, bem como para a população em geral. Com novas doses enviadas pelo governo estadual e com a ação do drive-thru, o município pretende alcançar o público geral com 41 anos.





Na manhã, de ontem o Estado de Minas acompanhou a vacinação em um dos pontos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Na Unidade Administrativa II, onde a imunização ocorreu pelo sistema de drive-thru, o movimento foi organizado, apesar de intenso.





Engenheira civil, Karla Minafra chegou cedo para curtir o fim de semana como vacinada. Ela conta que a imunização foi tranquila e sem problemas e fez um agradecimento aos cientistas neste momento delicado. “A ansiedade era muito grande, e graças a Deus pude chegar até aqui. Muita gente não conseguiu, até da minha idade ou mais novo, mas sou grata aos cientistas, aos colaboradores do SUS. Cheguei bem cedo, às 7h18, era a décima da fila, e foi tranquila a vacinação”, afirmou.





A fila de carros seguia pela Avenida Antônio Abrahão Caram e se aproximava do Estádio Mineirão, mas sem maiores transtornos para que cada um pudesse ser vacinado. Os belo-horizontinos foram imunizados com a vacina da Pfizer no ponto de vacinação da Unidade Administrativa II da UFMG. A partir de amanhã, a capital mineira amplia a vacinação para pessoas de 43 anos completos até 31 de julho. Na quarta-feira (14/07), chega a vez dos belo-horizontinos de 42 anos de idade.





Balanço estadual

Minas Gerais soma 7.865.659 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Ao mesmo tempo, outros 2.783.111 tomaram a segunda. O estado ainda tem 75.973 aplicações do imunizante da Janssen (Johnson & Johnson), de dose única. Dessa maneira, Minas atinge uma cobertura vacinal de 36,94% com a primeira dose e apenas 13,43% com a segunda. Quanto ao público prioritário, a Saúde estadual informa que 97,35% receberam a primeira injeção e 35,38% completaram o esquema.





No total, a administração Romeu Zema (Novo) recebeu 15.045.454 vacinas e enviou 14.157.701 às unidades regionais de saúde (URSs). As cidades buscaram 14.082.894 injeções nas URSs. Em Belo Horizonte, a prefeitura contabiliza 1.193.862 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose. Outros 447.332 receberam a segunda. Portanto, a capital mineira vacinou 59,4% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 22,8% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.